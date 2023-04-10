В США оценили по достоинству новейшее оружие России

Американский журнал Popular Mechanics назвав новейшие российские ядерные торпеды "Посейдон" "орудием апокалипсиса". По мнению авторов публикации, Россия вскоре развернет их в Тихом океане, тем самым поставив под угрозу все тихоокеанские военно-морские базы США,а также все города западного побережья Америки, такие как Лос-Анжелес, Сан-Диего или Сан-Франциско.
""Мало того, что каждая торпеда "Посейдон" имеет весомую мощь примерно в два мегатонны, они также оснащены ядерным реактором на жидком металле, что обеспечивает практически неисчерпаемую дальность поражения и высокую скорость движения торпеды", - приводит РИА-Новости цитату из статьи американского журнала.
Также в публикации американского журнала указывается, что ядерная боеголовка российской торпеды сработает непосредственно в намеченной гавани или базе, при этом разрушения будут большими, недели при цунами, хотя и меньшими, чем от ядерной боеголовки межконтинентальной ракеты.
Напомним, Владимир Путин анонсировал создание торпеды "Посейдон" в президентском послании Федеральному Собранию в 2018 году. Как рассказал тогда президент, подводные аппараты указанного типа будут способны поражать самые разные цели, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру противника. "Посейдонами" планируют оснастить многоцелевые подводные лодки классов "Белгород" и "Хабаровск", характеристики которых засекречены, сообщает РИА Новости.
Как напоминает информационное агентство, в Москве неоднократно указывали на отсутствие агрессивных намерений в отношении других государств. При этом российскими официальными лицами отмечалось, что Запад нацелен на конфронтацию и экспансию путем включения новых стран в Североатлантический альянс и дестабилизации границ.