Американский журнал Popular Mechanics ​назвав новейшие российские ядерные торпеды "Посейдон" ​"​орудием апокалипсиса​"​. По мнению авторов публикации, Россия вскоре развернет ​их ​в Тихо​м​ океан​е​, тем самым поставив под угрозу все тихоокеанские военно-морские базы США,а также все города западного побережья Америки, такие как Лос-Анжелес, Сан-Диего или Сан-Франциско.

""Мало того, что каждая торпеда "Посейдон" имеет весомую мощь примерно в два мегатонны, они также оснащены ядерным реактором на жидком металле, что обеспечивает практически неисчерпаемую дальность поражения и высокую скорость движения торпеды", - приводит РИА-Новости ​цитату из статьи​ американского журнала​.

Также в публикации американского журнала указывается, что ядерная боеголовка российской торпеды сработает непосредственно в намеченной гавани или базе, при этом разрушения будут большими, недели при цунами, хотя и меньшими​,​ чем от ядерной боеголовки межконтинентальной ракеты.

Напомним, Владимир Путин анонсировал создание торпеды "Посейдон" в президентском послании Федеральному Собранию в 2018 году. ​Как рассказал тогда президент, подводные аппараты указанного типа будут способны поражать самые разные цели, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру противника. "Посейдонами" планируют оснастить многоцелевые подводные лодки классов "Белгород" и "Хабаровск"​, характеристики которых засекречены​, ​сообщает РИА Новости.​

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Как напоминает информационное агентство, в Москве неоднократно указывали на отсутствие агрессивных намерений в отношении других государств. При этом российскими официальными лицами отмечалось, что Запад нацелен на конфронтацию и экспансию путем включения новых стран в Североатлантический альянс и дестабилизации границ.​