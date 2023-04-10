Посол РФ в ФРГ заявил о стремлении Германии нанести стратегическое поражение России руками ВСУ

Наращивая военную помощь Украине, и используя ВСУ для войны с Россией «чужими руками», власти Германии перешли все «красные линии» в желании нанести нашей стране поражение. Об этом заявил российский посол в ФРГ Сергей Нечаев, в интервью «Известиям».

«Правительство Германии давно перешло все возможные красные линии в стремлении нанести России стратегическое поражение», — сказал Нечаев, отметив, что с начала конфликта номенклатура вооружений, поставляемых властями федеративной республики киевскому режиму постоянно расширяется, и уже включает в себя современные смертоносные оружейные системы, включая танки, гаубицы, РСЗО, ЗСУ. Также российский посол обратил внимание на создание немцами в третьих странах логистических и сервисных центров по ремонту и техобслуживанию данной техники.

В то же время, как отметил Нечаев, Германия не стремится напрямую ввязываться в военные действия на Украине, ориентируясь на мнение немецких избирателей. «Направление войск было бы равносильно втягиванию Германии в вооруженный конфликт с Россией, чего в Берлине, по крайней мере на данном этапе всячески стремятся избежать. Да и вряд ли немецкие избиратели одобрят такие планы. Проще воевать чужими руками», — прокомментировал действия германских властей российский представитель.

Напомним, германский канцлер Олаф Шольц долгое время затягивал поставки ВСУ летального вооружения. Однако, после давления со стороны других западных стран, включая США, Германия все же начала в январе прошлого года поставки танков Киеву, а к концу текущего года, по данным издания Spiegel, объем военной помощи Украине со стороны Германии превысит 5,4 млрд евро.

