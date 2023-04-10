Владимир Путин поручил поддержать отечественную туристическую отрасль деньгами уходящих иностранцев

Президент России дал поручение правительству направить взносы иностранцев, полученные в результате ухода из страны западных компаний, на развитие отечественной туристической отрасли. Документ опубликован на официальном сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации: обеспечить направление на цели развития туристической инфраструктуры средств, полученных в результате уплаты добровольных взносов в федеральный бюджет при совершении сделок по отчуждению активов иностранных резидентов, связанных с недружественным государствами, в части взносов, рассчитанных от сумм сделок, представляемых на заседаниях подкомиссии правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций Минэкономразвития России», — говорится в документе.

Также поручением президента указывается срок исполнения — 1 июля 2023 года. Ответственным за его исполнение президент назначил премьера Михаила Мишустина.

Помимо этого, глава государства дал поручение кабинету министров оказать дополнительную финансовую помощь туристическим организациям Крыма и Севастополя с целью сохранения на них занятости и работоспособности. Поручение также опубликовал сайт Кремля.

«Правительству Российской Федерации: оказать дополнительную поддержку организациям туристической отрасли Республики Крым и г.Севастополь за счет средств национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" в целях сохранения занятости и работоспособности таких организаций. [...] Срок — 1 июля 2023 года», — сказано в документе. Ответственным за данное поручение также назначен глава правительства.