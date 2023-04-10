Путин указал главе Приморья на главные составляющие успешной региональной политики

Владимир Путин на встрече с губернатором Приморья Олегом Кожемяко назвал самые главные стимулы для молодежи, которые улучшают демографию в регионах. Как сообщает официальный сайт Кремля, в ответ на доклад главы региона по нацпроекту «Демография» президент назвал самый основательный способ для достижения целей проекта.

«Но самый основательный способ — это создание новых рабочих мест и развитие экономики, инвестпроекты», — сказал Владимир Путин.

Помимо этого, президент высказался на тему действий региональных властей в условиях проведения специальной военной операции и связанного с ней комплекса задач. «Самая главная задача — это поддержка людей, помощь людям», — напомнил глава государства, обсуждая с губернатором вопросы поддержки участников СВО и членов их семей.