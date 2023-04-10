Старт технологического прорыва намечен на апрель

В правительстве сформировали актуализированный перечень важнейших направлений технологического развития России до 2030 года, сообщила газета «Коммерсантъ», со ссылкой на Минобрнауки. Всего в нем 18 таких пунктов.

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Это 10 конкретных технологий, планирование по которым завершено, плюс 8 комплексных направлений, проработка планов развития которых еще продолжается.

Первые 10 отнесены к «сквозным технологиям. Их перечень таков: искусственный интеллект, современные и перспективные сети мобильной связи, квантовые вычисления и коммуникации, новое индустриальное и общесистемное ПО, системы накопления энергии, водородная энергетика, перспективные космические системы и сервисы, технологии новых материалов и веществ.

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«Дорожные карты» по ним разрабатывались еще в 2021 году. В конце 2022 года они были уточнены с учетом изменившихся условий.

Есть еще две «сквозные технологии», учитываемые отдельно от приведенного списка и развиваемые в рамках госпрограмм. Это «Генетика» и «Интеллектуальные энергосистемы».

Как сообщается, от развития некоторых направлений, например нейротехнологий, отказались. «Они перестали быть приоритетными с точки зрения бизнеса многих стран, в том числе и РФ, поэтому в "дорожной карте" осталось все, что связано только с ИИ»,— цитирует газета со свой источник, близкий к Минэкономики.

И еще восемь перспективных направлений технологического развития рассматриваются правительством для дальнейшей разработки соглашений с компаниями, которые предполагается вовлечь в проекты по их реализации. Тогда «дорожные карты» будут составлены и по ним.

Издание приводит 5 из них. Это производство лекарственных средств; атомное машиностроение; нефтегазовое машиностроение, включая оборудование для переработки углеводородов; авиационная промышленность и инфраструктура для воздушных перевозок; энергетическое машиностроение и услуги в сфере энергетики.

Включение их в перечень важнейших высоких технологий в Минобрнауки объясняли тем, что сейчас по этим технологическим направлениям «у российской экономики уже есть определенные заделы для их успешного развития и формирования крупного рынка».

Часть этих технологий является прорывными на мировом уровне, ориентация на эту цель была при составлении их списка изначально. Новым критерием при отборе технологий, которому соответствует примерно половина из них, стало то, что они должны заместить иностранные технологии, ставшие недоступными в результате введения антироссийских санкций.

Таким образом, перечень проектов, как отметили источники издания в Минэкономики, направлен на обеспечение технологического суверенитета, в том числе в авиапромышленности (включая производство беспилотников), в робототехнике, автомобилестроении, микроэлектронике, медицине и в других отраслях.

Разработкой Концепции технологического развития до 2030 года руководит первый вице-премьер Андрей Белоусов. 18 названных выше приоритетных направлений были отобраны разработчиками из предложений Минэкономики и Минпромторга.

«Концепция технологического развития, включающая в себя в том числе и этот список, будет рассмотрена на стратегической сессии у премьер-министра Михаила Мишустина в ближайшее время», — пишет издание со ссылкой на Минобрнауки. Там также сообщили, что в апреле документ будет официально внесен для утверждения в правительство.

Отметим, что хотя газета оценивает обновленный перечень как шаг назад, сопровождающийся отказом от некоторых прорывных задач под влиянием санкций, она не указывает, что конкретно было исключено из планов правительства или упрощено в них. По-видимому, перечень ничего существенного не потерял, но приобрел большую реалистичность с ориентацией на насущные нужды.

При этом в январе, когда шла подготовительная работа и прошел первый раунд экспертного обсуждения проекта «Концепции технологического развития Российской Федерации до 2030 года» первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов указывал, что в правительстве нацелились не просто на достаточный, а на прорывной результат.

В жанре критическоого реализма

Работа над концепцией технологического развития велась при непосредственном участии экспертного предпринимательского сообщества, поэтому выбор направлений развития несёт в себе исключительно важный, но не исчерпывающий характер, пояснил «Эксперту» член генсовета, председатель Курского отделения «Деловой России» Олег Малахов.

«Внешнеполитические обстоятельства вынудили пересмотреть сам подход к технологическому суверенитету для многих новый формат выглядит значительно более ориентированным на развитие реальных секторов экономики страны, чем ранее. Теперь очень важно наполнить работу по выбранным направлениям соответствующими мерами поддержки. Без них обеспечить требуемые результаты вряд ли возможно», – сказал он.

У правительства есть реальное понимание текущей ситуации в развитии технологий, и это уже неплохо, замечает финансовый аналитик группы компаний CMS Станислав Бовт. Понимание проблемы и отказ от нереализуемых проектов позволит сосредоточить силы и ресурсы в тех областях экономики, которые позволят стране перейти от сырьевой зависимости и сохранить технологический суверенитет.

«К перечисленным десяти направлениям «дорожной карты» необходимо добавить инфраструктурные направления: строительство дорог в регионах, модернизация ЖКХ и более глубокая переработка нефтехимии. Возможно, это не совсем “сквозные технологии”, но считаю, что качественные безопасные скоростные магистрали не менее важны для нашей страны, чем мобильная связь, например», — отмечает эксперт

«Особое внимание хочу обратить на развитие “зеленой энергетики”. В ближайшие 10 лет в этой области произойдет качественный прорыв и сосредоточиться необходимо на этом, благо в десять приоритетных направлений входит системы накопления энергии», — полагает Станислав Бовт.

«Хочется выделить несколько здесь направлений», — говорит технический директор ИМБА ИТ Марат Залотдинов. — «кибербезопасность — активное развитие последние годы российских продуктов, технологий и экспертизы с целью защиты от хакерских, DDos-атак и нивелирование любых информационных угроз. Платформенные решения — компании стремятся к тому, чтобы у них появились не только отдельные ИТ-продукты, а комплексные решения. Облачные платформы — появление полноценных решений по построению частного облака в России, высокий уровень зрелости», – указывает технический он.