Россия уверенно вырвалась вперед на новом важнейшем для себя нефтяном рынке

Шестой месяц подряд Россия держит звание крупнейшего поставщика своей нефти в Индию. В марте Москва поставила Дели рекордное количество сырой нефти — 1,64 миллиона баррелей в день. В результате доля России в индийском импорте достигла 34%. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa.

«Закупки у России в марте удвоились по сравнению с 0,82 миллиона баррелей нефти в сутки, закупленной у Ирака, который является крупнейшим поставщиком нефти в Индию с 2017-18 годов», — говорится в сообщении Vortexa. При этом указывается, что мартовские поставки российской нефти выросли по сравнению с цифрами февраля, когда они составляли 1,62 миллиона баррелей в сутки.

Следует отметить, что еще в 2021 году в нефтяном импорте Индии российская нефть занимала лишь 2%.

Аналитическая компания сообщает также, что вторым по объемам поставщиком нефти в Индию является Саудовская Аравия (986 288 баррелей), следом идет Ирак (821 952 барреля), ставший крупнейшим поставщиком нефти на индийский рынок уже более пяти лет тому назад.

На четвертом месте по поставкам находится ОАЭ (313 002 барреля), обогнав США с их 248 430 баррелей в феврале и 136 464 барреля в текущем марте.