Российский SSJ-100 выйдет в сегмент бизнес-авиации

Авиакомпания Red Wings покажет новый самолет из сегмента бизнес-авиации летом этого года на авиасалоне МАКС-2023. Об этом «Эксперту» рассказал источник в российской авиационной отрасли, знакомый с планами авиаперевозчика.

В качестве базы для самолета будет взят оригинальный Sukhoi Superjet 100 — компания намерена выпустить его на рынок в уникальной комплектации, полностью переделав внутреннее исполнение. Вместо одноклассной эконом-компоновки судно превратят в полный бизнес-класс, уменьшив при этом число кресел до 52.

Новый Superjet займет новую нишу на российском рынке, спрос в которой остается высоким, особенно после введения новых санкций и других международных ограничений против России западными странами. Сейчас в России есть самолеты, представленные в эконом-, эконом/бизнес-, а также vip-конфигурациях, но самолетов именно с полной компоновкой под бизнес-класс в стране еще не выпускали. Собеседник «Эксперта» отметил, что такой вариант наиболее востребован российскими футбольными клубами, оркестрами, а также заказчиками из крупного корпоративного сегмента.

На данный момент Red Wings согласует детали этого проекта с АО «ГТЛК». Ожидается, что снижение летной нагрузки на такие самолеты позволит использовать их в полной мере для международных авиарейсов, сократив часы налета и при этом сохранив доходную часть в перелетах.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что новая модификация самолета SuperJet New (SSJ-New), главная особенность которого в полном импортозамещении всех компонентов, используемых в процессе сборки, полетит уже в 2023-м году. Начиная с 2026-го Россия ежегодно будет выпускать с конвейера более 100 таких самолетов. Мишустин добавил, что на данный момент авиаотраслью страны уже испытаны Ил-114 для региональной авиации, а в декабре прошлого года прошли сертификацию композитное крыло для дальнемагистрального МС-21 и двигатель ПД-14.