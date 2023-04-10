Финансовые рынки Криптовалюты

Рынок того и гляди надышится эфиром

Глеб Баранов
обозреватель Expert.ru
10 апреля 2023, 22:59

Завтра пройдет масштабное обновление сети Ethereum – теперь пользователи, отправившие в стейкинг эфиры, смогут вывести как их, так и заработанные монеты. На рынке опасаются, что продажи на миллиарды долларов приведут к резкому падению котировок

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