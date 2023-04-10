В 2020 года для блокчейна Ethereum началась история плавного превращения в новую версию с расширенными возможностями. Часть криптосообщества возлагает на нее огромные надежды. Она верит, что Ethereum-2, благодаря большей функциональности, обойдет по капитализации биткоин и более того: ждет этого не в каком-то туманном будущем.
Рынок того и гляди надышится эфиром
Завтра пройдет масштабное обновление сети Ethereum – теперь пользователи, отправившие в стейкинг эфиры, смогут вывести как их, так и заработанные монеты. На рынке опасаются, что продажи на миллиарды долларов приведут к резкому падению котировок
Piqsels
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