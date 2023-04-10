Цикл повышения учетной ставки центробанками приблизился к пику

Центробанки большинства стран или близки к пику цикла повышения учетной ставки, или уже даже прошли его. Американский главный банк – ФРС, считает большинство экспертов, наверняка еще повысит ставку в мае, после чего, вероятно, возьмет паузу. Его примеру в той или иной степени последуют многие центробанки. Как минимум 20 из 23 центробанков развитых и наиболее важных развивающихся стран, считают аналитики Bloomberg, в 2024 году будут уже понижать ставку. Недолгим пиком, как сообщает Bloomberg Economics, будут 6% в третьем квартале. К концу года средневзвешенная учетная ставка вероятнее всего понизится до 4,9%.

Так же, как в другие циклы, Япония, скорее всего, не последует всеобщему примеру. При новом главе центробанка Японии Казуо Уеде главный японский банк скорее всего сохранит свою и так сейчас самую низку учетную ставку до конца 2023 года.

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«В этом году центральные банки вынуждены реагировать на самые разные факторы и силы, часто противоположные,- комментирует ситуацию главный экономист Том Орлик.- Быстрое восстановление Китая, уход Европы от спада, сложная ситуация на рынке труда в США призывают к повышению учетной ставки. Но крах Silicon Valley Bank и Credit Suisse толкает в противоположном направлении. Пиковые ставки уже видны впереди, но мы еще к ним не подошли вплотную».

Если говорить о семерке наиболее развитых экономик (G7), то Bloomberg Economics прогнозирует для ФРС в конце 2023 года ставку на уровне 5,25%, а в конце 24-го года – 4,25%. Скорее всего, повышение ставки в начале мая на 0,25% станет в текущем году последним с учетом недавнего объявления странами ОПЕК+ о резком сокращении добычи нефти, сохраняющихся проблем на рынке труда в США и прогнозов о том, что в этом году инфляция в стране не опустится ниже 4%. Вероятно, считает Bloomberg, ФРС сохранит ставку на максимальном уровне до конца года.

Для главного европейского банка прогноз на конец 2023 г. – 3,5%, т.е. еще одно повышение с нынешних 3%; а на конец 2024 года – 2,5%. Руководство ЕЦБ в последние дни и недели тоже неоднократно намекало и порой даже говорило открытым текстом, что период агрессивного повышения учетной ставки приближается к завершению, хотя менее значительные повышения возможны, чтобы продолжить борьбу с инфляцией, которая в марте установила новый антирекорд. Экономисты Bloomberg прогнозируют для ЕЦБ два повышения ставки в мае и июне на 0,25% каждый.

По прогнозам, Bank of Japan сохранит нынешнюю учетную ставку на уровне -0,1% до конца года. К концу 24-го года ставка, вероятно, поднимется до 0%. В феврале в главном японском банке сменился глава. Второй квартал станет определяющим в выборе им политики. Пока Казуо Уэда дает понять, что не планирует отказываться от политики поддержки экономики. Большинство экономистов считает, что в этом году он едва ли даже незначительно повысит ставку.

У еще одного важного центробанка - Bank of England нынешний уровень учетной ставки (4,25%) вероятнее всего сохранится до конца текущего года, а в следующем году она будет снижена до 3,5%.

Для Bank of Canada прогноз на конец 2023 года – 4,5% и на конец 24-го года – 3%. Китайскому центробанку экономисты Bloomberg прогнозируют снижение нынешней ставки (2,75%) к концу года на 0,25; а к концу 2024 года – снижение до 2,45%.

Прогноз по Reserve Bank of India: сохранение до конца года учетной ставки на уровне 6,5% и постепенное снижение ее до 5,5%; по Central Bank of Brazil: 12% к концу 23-го года (сейчас 13,75%) и 9% - к концу 2024 года.

Для российского центробанка экономисты Bloomberg прогнозируют сохранение нынешней ставки на уровне 7,5% до конца не только текущего, но и следующего годов.

Главный банк еще одного члена БРИКС – Южной Африки, по прогнозу, будет последовательно снижать учетную ставку: с нынешних 7,75% до 7,25% к концу 23-года и до 6,75%.