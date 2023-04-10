В Госдуме предложили объяснять позицию России Западу через разблокированный Twitter

Как сообщил в своем телеграмм-канале депутат Госдумы Антон Горелкин, России стоит пересмотреть свое решение по блокировки социальной сети Twitter, чтобы ее посредством доносить позицию страны до западной аудитории. По мнению парламентария, к данному решению может привести политика нового руководства соцсети в лице Илона Маска. В случае разблокировки, как считает Горелкин, Twitter вновь может стать удобной информационной площадкой для информирования зарубежного интернет-сообщества.

«Илон Маск вернул доступ к аккаунтам российских ведомств... Многие из них пока не спешат возобновлять работу аккаунтов — тем более что Twitter в РФ официально заблокирован. Но я считаю, что самое время эту меру пересмотреть, учитывая новую политику нового руководства соцсети. Для наших госведомств Twitter снова может стать удобной площадкой, чтобы объяснять западной аудитории позицию России», — написал депутат Госдумы, добавив, что если соцсеть придерживается нейтральной позиции , то нужно продолжать с ней работу, придерживаясь норм законодательства.

Напомним, социальная сеть Twitter была заблокирована в России решением Роскомнадзора в начале марта прошлого года. Поводом к этому послужили претензии российского ведомства в адрес названного интернет-ресурса, обвинившего последний в распространении фейков и призывов к экстремизму. В том же месяце стало известно, что Twitter стал принадлежать американскому миллиардеру Илона Маску.

