В Минсельхозе указали причины роста цен на сельхозтехнику и попросили вмешаться ФАС

Как сообщает «Интерфакс», участники общественного совета при министерстве сельского хозяйства, на прошедшем заседании указали причины снижения темпов приобретения сельхозтехники в текущем году. По мнению Минсельхоза, этому способствуют уход с профильного рынка иностранных производителей, нарушение логистики и рост цен. Информагентство, со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза, информирует, что региональные органы управления АПК и отраслевые союзы намерены попросить ФАС проверить обоснованность роста цен на технику.

В министерстве отметили, что средняя стоимость некоторых сельхозмашин в 2022 году была в 1,5 раз выше уровня 2021 года. При этом стоимость некоторых видов техники продолжает расти, указывают в ведомстве. В Минсельхозе также пояснили, что помимо обращения в антимонопольную службу, планируется подготовка предложений в правительство об изменении мер поддержки в этой сфере.

«Указанная тенденция в перспективе может привести к снижению темпов обновления технического парка и энергообеспеченности отрасли, а также падению общей производительности в сельском хозяйстве», — говорится в сообщении ведомства.