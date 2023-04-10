В «Роскосмосе» заявили о планах создания «легкого» космического корабля

В РКК «Энергия» заявили о планах по созданию нового «легкого» космического корабля для полетов на будущую российскую орбитальную станцию(РОС), сообщает «Интерфакс». Как рассказал агентству первый замглавы Роскосмоса Андрей Ельчанинов, для создания нового отечественного космического судна будут использованы наработки конструкторов, ранее работавших в рамках российской «лунной» программы над созданием перспективного транспортного корабля «Орел»

«Новый легкий корабль будет разрабатываться на принципах экономичности и серийности, в связи с чем не все системы лунного корабля будут востребованы в новой ОКР», — цитирует информагентство слова Ельчанинова.

Представитель Роскосмоса также отметил, что задел, полученный при создании ПТК «Орел» планируется «максимально задействовать», изменив при этом внешний вид нового «облегченного» корабля. «Не отказываемся от проекта. Проблемы возникли из-за того, что программы ПТК и РОС не взаимоувязаны. Хватались за пилотируемый корабль, не думая о других составляющих полета на Луну. В итоге целевая программа разложилась на кучу отдельных задач. Но проект будет востребован», — сказал он.

Напомним, многоразовый корабль «Орел» — перспективная отечественная разработка, предназначенная для осуществления доставки людей и грузов на околоземную орбиту, а также изначально на него возлагалась ключевая задача по российскому освоению Луны.