В России разработали цифровую платформу для беспилотников

Компания «Флай Дрон» завершила научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) по теме «Разработка цифровой платформы полетно-информационного обслуживания и сопутствующих сервисов». Разработан программный модуль для ускорения работы эксплуатантов беспилотных воздушных судов (БВС), сообщили в компании «Эксперту».

Новая платформа полетно-информационного обслуживания (ПИО) предназначена для регистрации пользователя и парка его БВС. С его помощью он может верифицироваться через портал Госуслуг, создать маршрут полета дрона с учетом его технических характеристик, аэронавигационной информации, метеоусловий в районе проведения полета, а также прохождения необходимых согласований.

Платформа способна выдержать нагрузку в 10 тысяч пользователей в месяц. При этом время регистрации каждого пользователя составляет не более 2 минут, а время создания заявки на полет — не более 3 минут. Автоматическое формирование набора полетных документов для передачи на согласование в администрацию того населенного пункта, в районе которого планируется полет, и в соответствующий центр Единой системы организации воздушного движения, занимает при работе на платформе не более одной минуты.



«Разработанная нашей компанией платформа ПИО станет удобным и простым в использовании инструментом для владельцев и операторов беспилотников, позволяющим им осуществлять полеты, в том числе — и в коммерческих целях, оперативно решая все организационные вопросы и строго придерживаясь воздушного законодательства», — прокомментировал итоги работы генеральный директор и основатель «Флай Дрон» Никита Данилов.



В качестве финансового обеспечения создания инновационной разработки ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» предоставил «Флай Дрону» грант в размере 20 млн рублей. Кроме того, компания вложила в указанный НИОКР около 8,6 млн рублей собственных средств.