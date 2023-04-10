К водителям могут начать применяться более мягкие меры в случае отсутствия документов

Как сообщил заместитель главы фракции ЛДПР Ярослав Нилов, в правительство отправлен подготовленный его фракцией законопроект, смягчающий ответственность для водителей, не имеющих при себе регистрационных документов на автомобиль. Авторы документа исходят из того, что арест и эвакуация транспортного средства в этом случае производиться не должны.

"Подготовили законопроект о смягчении мер ответственности за отсутствие при себе регистрационных документов на транспортное средство. Направили в правительство, ждем официальный отзыв", - сообщается на Телеграм-канале Нилова.

Политик указывает, что отсутствие указанных документов не влияет на безопасность дорожного движения, поэтому и задержания автомобиля происходить не должно. "Исключение: если авто числится в угоне, и на него нет документов, либо бумаг (отметок в них) требуемых законодательством Таможенного союза", - пояснил Нилов характер предложенной законодательной новации.