Встречаемся на Форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ»

Подготовка к самому масштабному событию в сфере закупок – XVIII Всероссийскому Форуму-выставке «ГОСЗАКАЗ» https://forum-goszakaz.ru/, который пройдет с 19 по 21 апреля в Инновационном центре «Сколково» в самом разгаре.

Девиз Форума «Госзаказ: новые вызовы» наглядно демонстрирует общественный запрос на достижение ключевых целей государства – вывести Россию на более высокий технологический уровень и обеспечить ее экономический суверенитет. Один из эффективных инструментов на пути решения этих глобальных задач – государственные закупки.

В настоящее время сформированы основные треки деловой программы Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ». Так, одна из основных дискуссий будет посвящена новациям, практике и будущему закупок.

Как осуществляется антимонопольный контроль в рамках 223-ФЗ? Какие конкретные инициативы в части развития конкурентной среды готовы предложить регулятор и контролер? На эти и другие вопросы предстоит ответить участникам и экспертам Форума.

Отдельное обсуждение будет посвящено офсетным и специальным инвестиционным контрактам.

В рамках одного из круглых столов участникам предстоит обсудить лучшие практики коммерческих закупок и ответить на самые злободневные вопросы по данной тематике.

Также в фокусе рабочей повестки – интеграция новых регионов в российскую систему закупок.

Традиционно организаторы не обойдут вниманием одну из постоянных тем – поддержка малого и среднего предпринимательства.

В рамках финальной встречи будут озвучены законодательные инициативы, сформированные по результатам ключевых дискуссий Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ» и направленные на совершенствование закупочных процедур с учетом тематической специфики.

«Команда экспертов, работающая над наполнением деловой программы, всегда старается подобрать для обсуждения наиболее актуальные темы, так или иначе связанные со сферой закупок. Много предложений в этой части поступает как от региональных заказчиков и уполномоченных органов, так и от поставщиков. Нам очень важно предложить участникам Форума разбор не выдуманных, а реальных практических примеров. И мы всегда открыты для любых инициатив, поэтому ждем от профессионального сообщества предложений для включения в деловую программу», – отметил Павел Лисин, заместитель директора Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ».

Деловая программа мероприятия продолжает формироваться.