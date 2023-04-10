Россияне почти в четыре раза нарастили покупки юаней

Валютная пара юань/рубль в обороте биржевых торгов РФ достигла рекордных 39%, в то время как доля пары доллар США/рубль снизилась до минимальных за последние годы 34%. Физические лица в марте приобрели максимальный в 2023 году месячный объем юаней – на 41,9 млрд рублей после 11,6 млрд рублей в феврале, сообщается в «Обзоре рисков финансовых рынков», опубликованном на сайте ЦБ.

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«Участники рынка продолжили сокращать объем операций в "токсичных" валютах на биржевых торгах. Доля операций с валютной парой USD/RUB уменьшилась до 34% (в феврале – 36%). Совокупная доля юаня (CNY/RUB и USD/CNY) на биржевом рынке увеличилась в марте до 39% (в феврале – 37%) от общего объема торгов, что стало очередным рекордным значением. Совокупный месячный объем торгов на российском валютном рынке в марте вырос до 8,2 трлн руб. по сравнению с 6,7 трлн руб. в феврале. Среднедневные объемы торгов составили 375 млрд руб.», — говорится в обзоре ЦБ.

По данным регулятора, физлица в марте увеличили нетто-покупки валюты на биржевом рынке и через крупнейшие банки – до 121,8 млрд рублей после 72,6 млрд рублей в феврале. При этом, в отличие от предыдущих месяцев граждане значительно нарастили объемы покупок юаней: с 11,6 млрд рублей в феврале до 41,9 млрд рублей в марте. Покупки юаней физическими лицами осуществлялись преимущественно через крупнейшие банки (33,2 млрд рублей), а также на бирже (8,7 млрд рублей).

В марте россияне приобрели также доллары США и евро на общую сумму 79,9 млрд рублей. Однако на фоне ослабления рубля в начале апреля население приступило к продажам иностранной валюты за рубли, отметили в ЦБ.

