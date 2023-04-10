Зампред ЦБ назвал причину ослабления рубля

Наблюдаемое сейчас ослабление российской валюты является результатом прохождения нижней точки поступления экспортной выручки, заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин. На заседании рабочей группы по подготовке к рассмотрению Госдумой отчета ЦБ за 2022 год он также сообщил, что скоро «динамика будет более гладкой».

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«Поступления экспортной выручки снизились, и это связано с тем, что экспортная выручка следует за объемами продаж и за ценой продаж с некоторым лагом. Потому что мы отгружаем товары сегодня, а экспортная выручка за них приходит через полтора, два или три месяца, просто так устроена технология расчетов. Наблюдаемый сегодня поток экспортной выручки отражает ситуацию с ценами и объемами экспорта, в первую очередь нефтегазового, которая была в конце декабря — начале января», — цитирует «Прайм» Заботкина.

После прохождения «нижней точки», связанной, в том числе, с введением потолка цен на нефтепродукты, экспортная выручка начнет восстанавливаться, и «динамика будет более гладкой», отметил зампред ЦБ.

По словам Заботкина, поступления от экспорта — не единственный фактор, влияющий на ослабление курса рубля. По его словам, следует учитывать и нарастающую динамику импорта.

С начала года доллар по отношению к рублю вырос на 13%. В начале января американская валюта торговалась на уровне 72 рублей, 10 апреля цена доллара на Мосбирже в моменте превышала 82,5 рубля.

