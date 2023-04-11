«Аэрофлот» в марте поднял в воздух на 50% больше пассажиров чем годом ранее

Количество пассажиров, которых перевезла компания «Аэрофлот» в текущем марте увеличилось по сравнению с прошлым годом на 50%, достигнув уровня в 3,3 миллиона человек. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

В компании сообшили, что на внутренних линиях «Аэрофлот» перевез 2,6 млн пассажиров, увеличив пассажиропоток на 30,5%, а на внешнем направлении — 683 тысячи человек, что в 3,6 раз больше прошлогоднего уровня.

Агентство напомнило, что в 2022 году авиакомпания перевезла на 20% меньше пассажиров, нежели годом ранее. Снижение данного показателя произошло на фоне санкций, которые были введены в отношении «Аэрофлота» недружественным странами. Рост пассажиропотока возобновился в феврале нынешнего года, составив 6%.

Санкции в отношении ряда российских компаний были введены после начала Россией специальной военной операции.

