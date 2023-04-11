Аксенов сообщил о скором открытии первых отделений Сбербанка в Крыму

Сбербанк откроет первые отделения в Крыму – в Симферополе и Ялте. По словам главы республики Сергея Аксёнова, произойдёт это уже до конца текущего года, передаёт РИА Новости.

«Сбербанк сейчас два отделения откроет, – подчеркнул он. – Первое – возле Крымского музыкального театра. Модульную конструкцию установят быстро, в этом году. Три-четыре месяца уходит на сборку такой конструкции».

Также до конца года, как пообещал Аксёнов, отделение банка появится в Ялте, а чуть похже – в Керчи, Евпатории и других населённых пунктах Крыма.

Напомним, ранее чтобы оформить банковскую карту Сбера, приходилось ехать в ближайший офис, который расположен за пределами полуострова в Тамани.

В настоящее время в Крыму работают шесть банков: РНКБ, «Черноморский банк развития и реконструкции», банк «Россия», Генбанк, «Индустриальный сберегательный банк», а также Промсвязьбанк.

Как ранее писал «Эксперт», в январе 2023 года о начале работы в Крымы объявил и Сбербанк . В частности, в селе Оползневое стал функционировать стационарный банкомат, а в Севастополе, Симферополе и Ялте – банкоматы внутри автомобилей. Согласно последним данным, всего в республике установлено 30 банкоматов Сбера.