Акции дня: бумаги «Мечела» стали привлекательнее

Лучше рынка на Мосбирже торговались акции угольной компании «Мечел» по итогам сессии во вторник, 11 апреля. Котировки обыкновенных акций поднялись на +2,26% до 166,46 руб. за штуку, а привилегированных на +2,70% до 178,70 рублей за штуку.

Бумаги дорожали на фоне новостей о том, что Минфин РФ опроверг планы по повышению налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в угольной отрасли в четвертом квартале По словам замминистра финансов Алексея Сазанова, произошло недопонимание.

Также в апреле выросла цена на коксующийся уголь на 30% по сравнению с началом года - до 12,5 тыс. - 13 тыс. (155-160 долларов) за тонну. «Повышение цен на внутреннем рынке соответствует нашим прогнозам и станет, как мы полагаем, драйвером положительной переоценки анализируемых нами компаний сектора (Распадская, Мечел), так как текущие цены на уголь еще не учтены в полной мере в котировках. Благоприятная ценовая конъюнктура и девальвация рубля должны также положительно сказаться на прибыли Распадской и Мечела за этот год. Акции компаний, торгующиеся по P/E 2023П на уровнях 3,0 и 1,0 соответственно, остаются привлекательными, и мы по-прежнему позитивно относимся к обоим эмитентам», - прокомментировал аналитик ИБ «Синара» Дмитрий Смолин.

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал -0,54% до 2533,69 пунктов. Индекс РТС поднялся на -1,06% до 973,39 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 20:17 мск составила 85,41 долларов за баррель (+1,46%). Российская валюта слабела– 81,74 руб. за доллар.