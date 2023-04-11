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Nasdaq не вынес троих

Глеб Баранов
обозреватель Expert.ru
11 апреля 2023, 10:21

Вчера Nasdaq не дали вырасти акции крупнейших по капитализации компаний США – Apple, Microsoft и Alphabet. Главной причиной стали новости самой дорогой корпорации мира: поставки компьютеров Apple рухнули на 40,5%, показав худший квартал с 2000 года.

Коллаж: Тамара Ларина