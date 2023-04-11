Nasdaq не вынес троих

Рынок акций США вчера начал работу после долгих выходных, но большая часть европейских площадок все еще отмечала католическую Пасху, так что торги были довольно вялыми. Их общий объем на американских биржах, согласно Cboe Global Markets, составил 9,22 млрд акций (в среднем за последние 20 дней – 12,28 млрд).

И итоги дня выглядели не слишком выразительно: Dow Jones Industrial Average прибавил 0,3%, S&P 500 – 0,1%, а Nasdaq Composite потерял 0,03%. Но и это было достижением – торги понедельника все три основных фондовых индекса США начали падением, отыгрывая новости еще прошлой недели.

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