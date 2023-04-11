Александр Бастрыкин предложил значительно усложнить привлечение бизнесом мигрантов

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что работодатели должны принять на себя социальную ответственность за трудовых мигрантов. Об этом чиновник сообщил в интервью «Интерфаксу».

«Представляется целесообразным возложить на работодателей обязанность обеспечивать трудовых мигрантов жильем, компенсировать транспортные расходы на дорогу к месту работы в России и на выезд из страны при прекращении трудовых отношений», — сказал Бастрыкин.

Одновременно руководитель СК РФ предложил установить весомый налог на использование труда мигрантов. По мнению Бастрыкина, эта мера мотивирует работодателей предоставлять рабочие места россиянам. «На мой взгляд, необходимо также разработать механизм экономической мотивации предпринимателей, использующих российские трудовые ресурсы, предусмотрев весомый налог на использование иностранной рабочей силы», — заявил он.

При этом Бастрыкин отметил, что целями созданной в прошлом году указом президента Межведомственной комиссии Совбеза России по вопросам совершенствования государственной миграционной политики является обеспечение национальной безопасности в миграционной сфере и регулирование миграционных процессов в интересах социально-экономического развития страны.