Биткоин впервые за 9 месяцев поднялся выше 30 тысяч долларов

Поклонники криптовалют в целом и биткоина в частности надеются, что финансовый мир стоит на краю больших перемен, главной из которых будет усиление биткоина. Такие мысли, конечно, им приходят регулярно в моменеты укрепления главной криптовалюты, но надо отдать биткоину должное – он в этом году пока считается самым выгодным финансовым активом.
Последний раз биткоин стоил дороже 30 тысяч долларов 10 июня 2022 года. Этот год в отличие от провального 2022 года пока, по крайней мере, складывается для него более чем удачно – за три с небольшим месяца он вырос более чем на 80%. Ралли 2023 года продолжается несмотря на мартовский банковский кризис в США. Страхи, что он перерастет в полномасштабный финансовый кризис наподобие кризиса 2008 года оказались, похоже, сильно преувеличенными. К тому же инвесторы с оптимизмом смотрят в будущее благодаря сильным слухам о предстоящем смягчении жесткой монетарной политики ФРС.
10 апреля биткоин прибавил 6,75% и достиг 30237 долларов. 11 апреля он несколько снизился, но по состоянию на 13.00 по московскому времени оставался выше 30-тысячной отметки (30074 доллара).
Биткоин, по словам Ричарда Мико из финансовой компании Banxa, является в этом году самым «резвым» активом на глобальном финансовом рынке. Он, как и положено криптовалютам, очень быстро и энергично реагирует на все более-менее серьезные изменения на финансовых рынках.
Существенную часть конца прошлого года и первые недели 2023 года биткоин находился ниже 20 тыс. долларов. Достаточно сказать, что в первые дни этого года его можно было купить за 16,6 тыс. долларов. Серьезный рывок – к 28 тыс. долларов – он совершил недели три назад, в самый разгар банковского кризиса, когда многие инвесторы начали сомневаться в прочности и стабильности нынешней монетарной системы и к ним вернулся интерес к рисковым активам, способным сохранять ценность.
Кстати, вместе с биткоином к жизни воспрянуло и золото, впервые за три года перевалившее психологический рубеж в две тысячи долларов за унцию.
Кроме банковского кризиса, наверх биткоин толкает и… доллар, вернее, набирающая обороты благодаря усилиям России и Китая дедолларизация торговли, ускоряющая принятие главной криптовалюты в качестве солидного финансового актива. Не стоит, конечно, забывать и очень высокую геополитическую напряженность, причем, сразу в нескольких регионах планеты.
«С биткоином вы как бы имеете свой собственный банк,- объясняет ситуацию на финансовых рынках и плюсы криптовалют Ричард Мико.- С ним трудно что-либо прогнозировать, особенно учитывая огромную волатильность в последние месяцы, но я не удивлюсь, если тенденция (роста) биткоина продолжится».
Сейчас все больше финансовых экспертов считают, что роль биткоина как надежного места хранения активов и сбережений инвесторов возрастает. Если в 2020-21 годах он еще был «новичком» на финансовых рынках и на него смотрели, как на какую-то финансовую сенсацию, то сейчас он все больше утверждается на глобальной финансовой арене как мощный и надежный актив, считает, например, Боб Рас, один из основателей блокчейновской сети Sologenic.