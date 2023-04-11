Биткоин впервые за 9 месяцев поднялся выше 30 тысяч долларов

Поклонники криптовалют в целом и биткоина в частности надеются, что финансовый мир стоит на краю больших перемен, главной из которых будет усиление биткоина. Такие мысли, конечно, им приходят регулярно в моменеты укрепления главной криптовалюты, но надо отдать биткоину должное – он в этом году пока считается самым выгодным финансовым активом.

Последний раз биткоин стоил дороже 30 тысяч долларов 10 июня 2022 года. Этот год в отличие от провального 2022 года пока, по крайней мере, складывается для него более чем удачно – за три с небольшим месяца он вырос более чем на 80%. Ралли 2023 года продолжается несмотря на мартовский банковский кризис в США. Страхи, что он перерастет в полномасштабный финансовый кризис наподобие кризиса 2008 года оказались, похоже, сильно преувеличенными. К тому же инвесторы с оптимизмом смотрят в будущее благодаря сильным слухам о предстоящем смягчении жесткой монетарной политики ФРС.