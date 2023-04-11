«Далек от завершения»: в ЦБ оценили процесс адаптации финансовой системы к вызовам

Несмотря на серьезные вызовы и потрясения 2022 года, российская экономика оказалась достаточно устойчивой к изменению внешних условий. Удалось купировать риски для финансовой стабильности, российские компании показали высокую степень гибкости и адаптации к новым условиям, в то же время процесс структурной адаптации еще далек от завершения, говорится в «Обзоре финансового сектора и финансовых инструментов за 2022 год», опубликованном на сайте ЦБ.

Статья по теме: «С инвестициями история запутана, как детектив»

«В середине – конце весны консенсус-прогноз предполагал, что падение ВВП в 2022 году по глубине будет близким к эпизоду мирового финансового кризиса. Однако российская экономика оказалась более устойчивой к изменению внешних условий. Уровень экономической активности в конце I – начале II квартала резко снизился, но после этого в целом стабилизировался, и по итогам 2022 года снижение ВВП, по оценке Росстата, составило 2,1%», — говорится в обзоре ЦБ.

По мнению регулятора, российская экономика адаптировалась благодаря нескольким факторам. Так, в условиях резкого, но кратковременного повышения ключевой ставки, поддержку кредитованию оказали различные адресные программы льготного кредитования, а также регуляторные послабления для банков. Нефтяные компании в прошлом году увеличили добычу и сумели переориентировать большую часть экспортных поставок в дружественные страны Азии. По другим основным экспортным категориям (природный газ, металлы и другие) снижение физических объемов частично компенсировалось ростом экспортных цен. Российские компании нашли внутренних производителей и альтернативных поставщиков из дружественных стран, заработал механизм параллельного импорта. Потери внутреннего и внешнего спроса удалось частично смягчить посредством мер бюджетной политики, отметил регулятор.

«В начале 2023 года экономическая активность росла за счет внутреннего спроса. Несколько активизировался потребительский спрос, инвестиционная активность также расширяется. При этом в условиях действия ограничений динамика внешнего спроса значительно отстает от внутреннего. Процесс структурной перестройки российской экономики будет носить продолжительный характер. Значительную роль в определении скорости и направления траектории перестройки сыграет и финансовый сектор», — подчеркивается в обзоре.

