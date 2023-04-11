Германия готовится закрыть последние атомные станции

Предстоящую субботу немецкие «зеленые», экологи и прочие защитники окружающей среды ждут, как самый большой праздник. 15 апреля должны перестать работать три оставшиеся в стране атомные электростанции (АЭС): в Неккарвестхайме, земля Баден-Вюртемберг; АЭС «Изар 2» в Баварии и АЭС «Эмсланд» в Нижней Саксонии.
То, что правительство Олафа Шольца несмотря на сильные сомнения все же намерено сдержать слово и закрыть три последние немецкие атомные станции, говорит, по мнению сторонников канцлера, об его уверенности в том, что несмотря на еще не закончившийся энергетический кризис зеленый переход от ископаемых видов топлива к возобновляемым источникам энергии возможен и без атомной энергии. Закрытие последних АЭС в ФРГ произойдет в тот самый момент, когда многие западные страны, тоже собиравшиеся отказаться от энергии атома, начали наращивать производство атомной энергии для зеленого перехода. Кстати, три оставшиеся в ФРГ АЭС дали в прошлом году 6% всей энергии. Для сравнения: в 1997 г., когда работали все АЭС, доля атомной энергии в энергобалансе страны составляла 30,8%.
Германия планировала закрыть все 19 реакторов еще в 2002 году. Правительство Меркель постепенно и планомерно выполняло поставленную задачу, но закрыть три последние станции предстоит уже не ей, а Шольцу. Закрытие было запланировано на 31 декабря 2022 года, но в Берлине перенесли его на весну на случай холодной зимы. К тому же, в прошлом году в Германии так же, как в других европейских странах свирепствовал энергетический кризис, поднявший цены на электроэнергию на рекордные высоты.
На долю возобновляемых источников в 2022 году пришлись 46% энергии. В 2012 году доля «чистой» энергии была около 25%. Несмотря на очевидный прогресс в развитии чистой энергетики чистой энергии еще слишком мало для выполнения поставленных задач по зеленому переходу.
Эти задачи, по словам Георга Захмана, эксперта по энергетике в аналитическом центре Брейгеля, слишком сложны и с атомной энергией. Сейчас же они станут еще труднее. Кроме атомных станций, в Берлине планируют закрыть к 2038 году все электростанции, работающие на угле. Первая волна закрытий угольных станций должна начаться в 2030 г.
При помощи сжигания угля в Германии все еще вырабатывается треть электроэнергии. Причем, в прошлом году для компенсации потери российского газа пришлось увеличить эту цифру на 8%.
В правительстве сложность задачи, конечно, понимают. Олаф Шольц не так давно заявил, что без атомной энергии следующие несколько лет придется устанавливать ежедневно по 4-5 ветряных турбин. Это очень много, особенно если учесть, что за весь прошлый год их было установлено всего лишь 551.
Германии также придется, по данным аналитического центра Agora Energiewende, более чем вдвое увеличить скорость установки фотоэлектрического оборудования. Для ускорения процесса перехода с ископаемых видов топлива на возобновляемые источники энергии в последние месяцы были ослаблены ряд ограничений и запретов. Но еще много предстоит сделать. Например, при ныне существующей системе на одобрение строительства ветровых проектов, по данным BWE, уходит от четырех до пяти лет.