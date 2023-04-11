Германия готовится закрыть последние атомные станции

Предстоящую субботу немецкие «зеленые», экологи и прочие защитники окружающей среды ждут, как самый большой праздник. 15 апреля должны перестать работать три оставшиеся в стране атомные электростанции (АЭС): в Неккарвестхайме, земля Баден-Вюртемберг; АЭС «Изар 2» в Баварии и АЭС «Эмсланд» в Нижней Саксонии.

То, что правительство Олафа Шольца несмотря на сильные сомнения все же намерено сдержать слово и закрыть три последние немецкие атомные станции, говорит, по мнению сторонников канцлера, об его уверенности в том, что несмотря на еще не закончившийся энергетический кризис зеленый переход от ископаемых видов топлива к возобновляемым источникам энергии возможен и без атомной энергии. Закрытие последних АЭС в ФРГ произойдет в тот самый момент, когда многие западные страны, тоже собиравшиеся отказаться от энергии атома, начали наращивать производство атомной энергии для зеленого перехода. Кстати, три оставшиеся в ФРГ АЭС дали в прошлом году 6% всей энергии. Для сравнения: в 1997 г., когда работали все АЭС, доля атомной энергии в энергобалансе страны составляла 30,8%.