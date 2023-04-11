Глава МИД Венгрии приехал в Москву с целью обеспечения энергетической безопасности страны

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прибыл в российскую столицу для переговоров по энергетике. Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на слова главы венгерского МИД. Сийярто назвал контрагентов с российской стороны, скоторыми он намерен провести первоочередные встречи.

«Сегодня в Москве обсудим важнейшие вопросы сотрудничества, необходимого для обеспечения безопасности энергоснабжения Венгрии. Сначала с вице-премьером РФ, ответственным за энергетику, Александром Новаком, потом с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым», - цитирует информагентство венгерского министра.

Сийярто указал, что, согласно прогнозам, следующая зима станет для Европы более сложной, в отличие от прошедшей, что заставляет венгерскую сторону делать шаги в сторону России.

«Для безопасности энергоснабжения Венгрии необходимы бесперебойные поставки нефти, газа и ядерного топлива. Для выполнения этих трёх условий необходимо бесперебойное венгерско-россицское сотрудничество. Это вопрос не политических предпочтений, а физики», - указал глава венгерской дипломатии.

Напомним, ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что его страна заинтересована как можно дольше поддерживать связи с Россией, чему присутствием служит позиция Евросоюза.