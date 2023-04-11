Губернаторов Херсонщины и Запорожья изберут региональные парламенты по представлению президента

Главы Херсонской и Запорожской областей будут избраны членами региональных парламентов. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на собственные источники. Сами законодательные собрания в новых регионах России будут избраны в Единый день голосования, 10 сентября.

«10 сентября избирают законодательные органы регионов, Херсонской и Запорожской областей. И они избирают губернаторов по представлению президента», - приводит информационное агентство слова собеседника.

ТАСС напомнило, что главы ДНР и ЛНР будут также избираться региональными депутатами сроком на 5 лет.

Запорожская и Херсонская области наряду с Донецкой народной республикой и Луганской народной республикой вошли в состав России 30 сентября 2022 года в результате волеизъявления жителей этих регионов. В настоящее время идет процесс формирования всех ветвей власти новых российских территорий.