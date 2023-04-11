Кредитные каникулы для граждан и предпринимателей продлили до конца года

Госдума приняла закон, продлевающий до конца 2023 года срок обращения физлиц, индивидуальных предпринимателей (ИП) и субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) за кредитными каникулами. Льготный период, когда можно не осуществлять или сделать меньше ежемесячные платежи по займу без штрафных санкций и последствий для кредитной истории, может длиться до шести месяцев.

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С 1 апреля 2020 года гражданам, ИП и субъектам МСП на фоне распространения коронавируса была предоставлена возможность обратиться за кредитными каникулами в случае снижения дохода на 30% и более. После введения западных санкций эту меру продлили до 31 марта 2023 года. Каникулами могут воспользоваться граждане, ИП и субъекты МСП, которые осуществляют деятельность в наиболее пострадавших от санкций отраслях. Принятый законопроект продлевает до 31 декабря 2023 года период, в течение которого заемщик вправе обратиться к кредитору с требованием об изменении условий такого договора.

«Мы работаем сейчас над законопроектом, который будет вводить постоянно действующую норму о кредитных каникулах», — сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Ранее руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута заявил, что с марта 2022 года кредитные каникулы были оформлены почти на 2 трлн рублей. По оценкам ЦБ, около 80% заемщиков после завершения каникул возвращаются к нормальному графику платежей.

