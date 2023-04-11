Махмуд-Али Калиматов оценил успехи Ингушетии по развитию промышленного производства

Промышленное производство в Ингушетии демонстрирует хорошие темпы развития. К такому выводу пришли ученые Северо-Кавказского федерального университета на основании результатов проведенного анализа развития промышленности в СКФО. В частности, цифры свидетельствуют о том, что объем промышленного производства в Ингушетии за два года вырос более чем на 10%. По данному показателю республика занимает лидирующую позицию на Северном Кавказе.

Напомним, в рамках недавно состоявшегося заседания президиума Госсовета президент Владимир Путин говорил о важности развития в стране промышленности и поставил задачу выйти на устойчивый промышленный рост. По его словам, необходимо действовать напористо, энергично, динамично. Глава государства уверен, что Россия должна идти к полной суверенизации в этой сфере. «Во всяком случае, там, где это необходимо для повышения нашего суверенитета», – отметил он.

Таким образом положительная тенденция в сфере промышленности в Ингушетии полностью соответствует задачам, поставленным президентом страны. Более того, власти республики, судя по всему, не намерены останавливаться на достигнутых результатах.

По словам главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова, зафиксированный рост в 10,8% не является пределом. Он подчеркнул, что власти республики ставят перед собой весьма амбициозные цели и намерены работать над тем, чтобы индекс промышленного производства вырос до 15%. Добиться обозначенных намерений планируется в том числе благодаря реализации пяти прорывных проектов и модели социально-экономического развития региона.

Как отметил Калиматов, за последние несколько лет в регионе была проведена серьезная работа, которая заключалась не только в привлечении инвесторов, но и перезапуске ряда простаивающих производств.

«Но у нас еще есть неосвоенные промышленные площадки, около 70% земельных участков в регионе пока свободны. Мы потрудились для создания комфортного инвестиционного климата для предпринимателей, у нас хорошее налоговое законодательство, дешевая рабочая сила, развитая система подготовки кадров и образования», – прокомментировал успехи республики глава Ингушетии, выразив уверенность в том, что грамотное использование этих ресурсов принесет необходимый эффект.

Добавим, анализ, проведенный учеными СКФУ, свидетельствует о том, что доходы от промышленности в СКФО составляют более 30% валовой добавленной стоимости региона. В их состав входят такие направления как добыча полезных ископаемых, производство нефтепродуктов, выпуск пищевых продуктов, химических и металлоизделий, машиностроение и производство строительных материалов. Благодаря этим отраслям субъекты в значительной степени поддерживают занятость населения и пополняют бюджеты налоговыми доходами.

Напомним, в течение прошлого года в Дагестане в промышленном производстве был зафиксирован рост на 8,5%, в Северной Осетии – на 6%, Карачаево-Черкесии – на 5,6%, в Чечне – 5,6%, Кабардино-Балкарии – 2,1%. Лидером стала Ингушетия с показателем 10,8%.