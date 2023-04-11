Минобороны сообщило оперативные данные о ходе спецоперации

Минобороны РФ на брифинге 11 апреля сообщило оперативные данные о ходе специальной военной операции на Украине.

По словам официального представителя ведомства, генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, за последние сутки на Донецком направлении потери противника составили более 450 украинских военнослужащих и наёмников, 6 боевых бронированных машин, 6 автомобилей, 3 танка, 3 боевые машины пехоты, 2 гаубицы Д-20 и «Мста-Б» и 2 радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США. В районе населённого пункта Очеретино (ДНР) уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 110-й механизированной бригады украинских военных.

При этом на данном направлении основные усилия в боевых действиях российских сил были сосредоточены в районе города Артёмовск (украинское название Бахмут). Штурмовые отряды ЧВСК «Вагнер» продолжали бои по овладению кварталами в центральной части населённого пункта и вытеснению противника к его западным окраинам. На флангах действия штурмовых отрядов поддерживают подразделения ВДВ. Подразделения ракетных войск и артиллерии «Южной» группировки войск и оперативно-тактическая авиация оказывают авиационную и огневую поддержку наступательных действий. В этих целях в районе Артёмовска совершенно 11 самолётовылетов, а ракетными войсками и артиллерией выполнено 48 огневых задач.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнём артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Новомихайловка и Угледар (ДНР). В районе населённого пункта Миролюбовка (Запорожская области вскрыта позиция и уничтожен радиолокатор наведения целей украинского ЗРК С-300. На этих направлениях уничтожены до 30 украинских боевиков, пикап, гаубица «Мста-Б», а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

На Красно-Лиманском направлении ударами штурмовой авиации, огнём артиллерии и активными действиями подразделений группировки войск «Центр» поражены подразделения противника в районе населённого пункта Ямполовка (ДНР). Потери противника составили более 90 националистов, 3 боевые бронированные машины, пикап и гаубица Д-30.

На Купянском направлении ударами авиации и огнём артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка и Кисловка (Харьковская область). Уничтожено свыше 30 украинских боевиков, 3 танка, 2 автомобиля и самоходная артиллерийская установка Krab польского производства.

За последние сутки оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) ВС РФ нанесено поражение 74 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 97 районах.

Российские системы ПВО перехватили четыре снаряда РСЗО HIMARS и один управляемый реактивный снаряд GLSDB, а также сбили 9 украинских БПЛА в районах населённых пунктов Марьинка, Веселое, Еленовка (ДНР), Маринское, Новая Маячка (Херсонская область).

Всего за время СВО российские силы уничтожили 406 украинских военных самолётов, 228 вертолётов, 3 736 БПЛА, 415 ЗРК, 8 626 танков и других боевых бронированных машин, 1 079 боевых машин РСЗО, 4 563 орудия полевой артиллерии и миномёта, а также 9 426 единиц специальной военной автомобильной техники противника.

Как ранее писал «Эксперт», 10 апреля Минобороны озвучило последние данные о проведении специальной военной операции. В частности, на Донецком направлении в результате активных действий подразделений, авиации и артиллерии Южной группировки войск за сутки было уничтожено более 290 украинских военнослужащих, 5 боевых бронемашин, автотранспорт и артиллерийские системы украинских войск.

