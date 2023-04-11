Российский рынок акций начал день с гэпа вверх и до обеда продолжал подниматься. Но отобедав, трейдеры взялись довольно агрессивно фиксировать прибыль, хотя внешний фон к этому не располагал. Сегодня на мировом товарном рынке правил бал оптимизм: нефть росла на 1,5% и к российскому закрытию стоила около $85,5 за баррель, а золото вновь поднялось выше $2000 за тройскую унцию.
Новички повелись на сильный рост «Газпрома»
Индекс Мосбиржи во второй половине дня приступил к снижению. При этом уверенно вырос «Газпром», что часто бывает предвестником коррекции.
Коллаж: Тамар Ларина
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