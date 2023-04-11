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Новички повелись на сильный рост «Газпрома»

Борис Соловьев
обозреватель Expert.ru
11 апреля 2023, 20:17

Индекс Мосбиржи во второй половине дня приступил к снижению. При этом уверенно вырос «Газпром», что часто бывает предвестником коррекции.

Коллаж: Тамар Ларина