Новички повелись на сильный рост «Газпрома»

Российский рынок акций начал день с гэпа вверх и до обеда продолжал подниматься. Но отобедав, трейдеры взялись довольно агрессивно фиксировать прибыль, хотя внешний фон к этому не располагал. Сегодня на мировом товарном рынке правил бал оптимизм: нефть росла на 1,5% и к российскому закрытию стоила около $85,5 за баррель, а золото вновь поднялось выше $2000 за тройскую унцию.

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