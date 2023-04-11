Новости спецоперации: Россия нанесла массированный удар по военным объектам ВСУ

Российские силы нанесли серию мощных ударов по военным объектам ВСУ, расположенным в прифронтовых населённых пунктах.

В частности, авиация и артиллерийские расчёты поразили места дислокации резервов украинской армии в Славянске, Краматорске и Покровске, передаёт издание «Военное дело».

Как поясняют российские военные эксперты, именно с этих населённых пунктов противник мог организовать контрудар по отрядам ЧВК «Вагнер» в Артёмовске (украинские название Бахмут).

При этом некоторые источники предположили, что часть ударов была совершена управляемыми планирующими авиационными бомбами. Как ранее писал «Эксперт», Минобороны РФ на брифинге 11 апреля сообщило оперативные данные о ходе специальной военной операции на Украине.

В частности, по словам официального представителя ведомства, генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, за последние сутки на Донецком направлении потери противника составили более 450 украинских военнослужащих и наёмников, 6 боевых бронированных машин, 6 автомобилей, 3 танка, 3 боевые машины пехоты, 2 гаубицы Д-20 и «Мста-Б» и 2 радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

