Первый дилерский центр EXEED по стандартам 3.0 открылся в Петербурге

Новые стандарты касаются как внешнего оформления, так и интерьерных решений. Архитектурная концепция подчеркивает ключевые ценности бренда, интеллектуальные технологии, высочайшее качество и клиентоориентированный подход.

Основная идея проекта – создание комфортного и современного пространства шоурума, в котором можно не только получить полный комплекс услуг дилерского центра, но и приятно провести время в кафе и клиентской зоне. В шоуруме площадью более 450 кв.м. представлен актуальный модельный ряд бренда, выдача автомобилей осуществляется в закрытой приватной зоне, оказываются консультации клиентам по всем направлениям деятельности.

Кафе и клиентская зона являются визуальным центром притяжения в шоуруме. Интерьерные решения продиктованы пониманием потребностей клиентов EXEED. Разные по концепции зоны помогут каждому клиенту найти независимое пространство в соответствии с целями посещения дилерского центра. В лаунж-зоне каждый клиент может отдохнуть в мягких креслах или на диване, а в зоне кафе неформальную обстановку поддерживает полноценная барная стойка, которая позволит отвлечься от суеты. Приглушенная цветовая гамма и акцентный свет наилучшим образом подчеркивают спокойную и расслабляющую атмосферу. Третий сегмент клиентской зоны – деловое пространство, где можно поработать за ноутбуком, зарядить гаджеты и в неформальной обстановке пообщаться с сотрудниками дилерского центра по любым услугам.

Отдельного внимания заслуживает зона выдачи автомобиля. За счет мобильной конструкции, отделяющей ее от шоурума, она может также играть роль зоны для VIP презентации модели или зоны демонстрации автомобиля для всех клиентов.

На данный момент дилерская сеть EXEED составляет более 100 официальных центров. До конца 2023 года бренд планирует внедрить новые стандарты не менее чем в половине из них. В первую очередь реконструкция затронет дилерские центры в Москве и Санкт-Петербурге, а также в городах с населением более 1 миллиона человек.