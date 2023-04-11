По Арабатской стрелке может пройти новая дорога между Крымом и Херсонской областью РФ

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо поддержал строительство нового альтернативного маршрута между его регионом и Крымом. Об этом сообщают РИА Новости, приводя слова главы региона. Дорога должна пройти по косе «Арабатская стрелка».

«Это будет новый, альтернативный маршрут между Крымом и Херсонской областью, а шире говоря — материком. Тем более, с учетом строительства на косе нового города, который, таким образом, станет связующим звеном между регионами», — сказал Сальдо.

Глава Херсонской области подчеркнул, что идея строительства новой дороги принадлежит руководителю Крыма Сергею Аксенову, назвав того добрым другом.

Как напоминает агентство, коса «Арабатская стрелка» на северо-востоке Крымского полуострова соединяет восточную часть Крыма в районе города Щелкино и Херсонскую область в районе города Геническа.

О планах строительства в Геническом районе Херсонской области нового города «Эксперт» сообщал в декабре 2022 года со ссылкой на слова врио губернатора области Владимира Сальдо. «Там очень хорошие природные условия, есть железнодорожное и автомобильное сообщение. Место очень привлекательное», — оценил место строитльство глава региона. Он рассказал также, что построить небольшой город на Арабатской стрелке предложил президент РФ Владимир Путин.

Херсонская область перешла под контроль российской армии с началом СВО. 30 сентября прошлого года регион вошел в состав России по результатам общенародного референдума.