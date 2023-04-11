Представитель Минобороны заявил о создании США биологического оружия у границ России

США создают компоненты биологического оружия в непосредственной близости от границ России, заявил на пленарном заседании Госдумы начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. Об этом сообщают РИА Новости, приводя слова военначальника.

«По результатам анализа документации и опроса очевидцев у нас не остается сомнений в том, что США под прикрытием обеспечения глобальной биобезопасности проводили исследования двойного назначения, включая создание компонентов биологического оружия в непосредственной близости от российских границ», — цитирует информагентство Кириллова, указавшего также, что аналитическая работа российских специалистов проводилась в местах расположения американских биообъектов в ЛНР, ДНР и Херсонской области.

Представитель Минобороны добавил, что представителями оборонного ведомства проанализировано более 2 тысяч всеразличных документов, подтверждающих реализацию указанных военно-биологических проектов Соединенными Штатами. В результате этого удалось установить фамилии конкретных должностных лиц причастных к организации военно-биологических исследований на территории Украины и США.

«Хотел бы отметить, что ни один из фактов, озвученных министерством обороны не был отвергнут Соединенными Штатами, ни у кого, включая страны Запада, не возникло сомнений в подлинности опубликованных документов», — сказал Кириллов.

Напомним, сообщения о наличии на территории Украины американских биолабораторий начали появляться в СМИ в 2009 году. Запад назвал эти сообщения частью информационной войны России.

