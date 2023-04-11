Произошло мощнейшее извержение вулкана Шивелуч на Камчатке

В ночь на 11 апреля произошло мощное извержение камчатского вулкана Шивелуч, сообщила пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. Как утверждается, столб пепла поднялся на высоту до 20 км, ситуации присвоен наивысший – красный – код авиационной опасности.

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«Извержение Шивелуча в ночь на 11 апреля достигло параксизмальной стадии. Видеонаблюдения за вулканом затруднены из-за погоды (здесь продолжается воздействие циклона, идет снег, метель). Однако по расчетам, высота пеплового облака составила 15–20 километров», – передает «Интерфакс» слова директора института Алексея Озерова.

Вулканолог уточнил также, что небо над Шивелучем в радиусе десятков километров заволокло черной тучей; из-за статического напряжения в пепловом облаке гремит гром, в Усть-Камчатском районе начался сильный пеплопад.

«В поселках Усть-Камчатского района наблюдается активный пеплопад. Основной негативный эффект связан с резким ограничением видимости. В связи с этим ограничена работа социальных учреждений, школ. Также перекрыто движение по маршруту Ключи – Усть-Камчатск», – сообщил в своем телеграмм-канале глава Камчатки Владимир Солодов.

Он добавил, что на месте происшествия находится глава Усть-Камчатского района Олег Бондаренко, который с группой специалистов выдвинулся в район извержения для обследования повреждений дорожного полотна.

«Мы ждём прогнозов вулканологов, наблюдающих за развитием извержения, чтобы оценить, сколько времени продлится пеплопад и когда можно ожидать нормализации ситуации», – сказал Солодов, порекомендовав жителям района по возможности оставаться дома.

Вулкан Шивелуч – один из крупнейших на Камчатке. Расположен на пересечении Курило-Камчатской и Алеутовской островных дуг на расстоянии 50 километров от поселка Ключи Усть-Камчатского района и в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского. Последнее извержение вулкана произошло 15 июня 2017 года, когда Шивелуч выбросил столб пепла высотой до 12 км.

