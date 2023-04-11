Путин: российская экономика продолжает активно развиваться

Российская экономика продолжает активно развиваться, ВВП по итогам года вырастет.

Об этом на совещании по экономическим вопросам заявил президент РФ Владимир Путин, передаёт РИА Новости

«За первый квартал 2023 года поступления в консолидированный бюджет составили 13 трлн руб., – отметил глава государства. – Власти ожидают, что во втором квартале в бюджет будет поступать больше денег, не связанных с нефтегазовыми доходами».

При этом российский лидер признал, что никуда не делись внешние факторы риска для экономики страны, продолжил глава государства. В этой связи он подчеркнул, что руководство страны не имеет права расслабляться и пускать ситуацию на самотёк.

