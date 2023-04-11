Россия начала поставки энергоресурсов в Иран по железной дороге

Россия начала первые в этом году поставки топлива в Иран железнодорожным транспортом. Об этом сообщило Reuters, со ссылкой на отраслевые источники и данные по экспорту. Агентство указывает, что в феврале и марте Россия уже поставила в Исламскую республику до 30 000 тонн бензина и дизельного топлива.

«Россия впервые в этом году начала экспорт топлива в Иран по железной дороге», — говорится на сайте издания. Попутно отмечается, что находящиеся под западными санкциями обе державы налаживают более тесные связи, чтобы поддержать свои экономики и подорвать западные санкции, которые и Москва, и Иран считают неоправданными.

Reuters также напомнило, что западные санкции из-за российской СВО изменили мировые топливные рынки, в свете чего танкеры пользуются более длинными маршрутами, а поставщики предпочитают нетрадиционные направления и способы транспортировки.

Ранее «Эксперт» сообщал о достижении в нынешнем году российско-иранского соглашения о строительстве железной дороги Решт-Астара, призванной соединить железнодорожные потоки России, Ирана и Азербайджана.

