Россия вышла из Европейской сети Глобального альянса национальных правозащитных организаций

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова прекратила членство в Европейской сети Глобального альянса национальных правозащитных организаций (ГАНРИ). Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на телеграмм-канал чиновницы.

«Официально заявила о выходе из Европейской сети Глобального альянса национальных институтов по защите прав человека (ГАНРИ) на внеочередном заседании Генеральной ассамблеи», — цитирует информагентство Москалькову.

Причиной подобного решения российский омбудсмен назвала явную зависимость членов правления указанной организации от политической конъюнктуры коллективного Запада. «Когда эти русофобские метастазы перекинулись на область прав человека, процесс нашего выхода из организации стал необратимым», — заявила представитель России.

ТАСС отметил, что в марте Москалькова заявляла о планах западной стороны по исключению института уполномоченного по правам человека в РФ из ГАНРИ, из-за позиции России по защите прав жителей Донбасса, и введенных против нашей страны санкций ЕС. Тогда российский представитель назвала такое предложение несправедливым, указав, что оно противоречит уставу организации.

Напомним, из-за позиции недружественных стран 10 марта 2022 года российский МИД объявил о прекращении участия России в Совете Европы.

