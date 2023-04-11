Российский дизель бурным потоком устремился в Латинскую Америку

Вслед за великим перемещением потоков российской нефти с запада, Европы, на восток, Азию, состоялось такое же перемещение потоков российских нефтепродуктов, эмбарго на поставки которого Евросоюз ввел в действие два месяца назад, 5 февраля.
В связи с нефтепродуктами чаще всего говорят о самом распространенном и популярном - дизельном топливе. В отличие от российской нефти, 90% которой сейчас идет в Китай и Индию, география поставок дизеля значительно шире. Дизельное топливо из России идет не только в Азию, Африку и на Ближний Восток, но даже в Южную Америку. Причем, в Южную Америку, которая является относительно новым рынком сбыта, поставки сейчас растут особенно быстро. Так, в марте Россия экспортировала в Латинскую Америку, по данным Refinitiv Eikon, свыше 580 тысяч тонн дизеля. Три четверти (76%) или 440 тыс. тонн импортировала крупнейшая страна континента – Бразилия. Всего же поставки российского дизельного топлива в этот регион в первом квартале 2023 года составили 663 тыс. тонн. Для сравнения: за весь прошлый год Латинская Америка импортировала всего лишь 74 тыс. тонн дизеля из России.
Однако лидером по импорту дизельного топлива из России в марте все же стала не Бразилия, а Турция, побившая по этому показателю рекорд семилетней давности. В первый месяц весны Анкара импортировала 454 тыс. бар./д. российского дизельного топлива, больше, чем главные еще совсем недавно, в феврале, импортеры - Индия и Китай, причем, вместе взятые.
На Ближнем Востоке основной прирост экспорта российского дизельного топлива в марте пришелся на Саудовскую Аравию. Парадокс с главным экспортером нефти в мире объясняется просто. Эр-Рияд так же, как Абу-Даби, Анкара, Дели и другие азиатские импортеры российских нефтепродуктов, имеет собственную хорошо развитую нефтеперерабатывающую промышленность. Они покупают российский дизель со скидкой для внутреннего пользования, а большую часть своего дизельного топлива продают уже по рыночным ценам той же Европе. Уникальная ситуация - все очень довольны: Россия, которая относительно, конечно, безболезненно быстро нашла новые рынки сбыта; азиатские страны, хорошо зарабатывающие на дешевом российском дизеле, кстати, также, как на нефти; и европейцы, которые хотя и переплачивают десятки миллиардов, но при этом гордо заявляют, что освободились от зависимости не только от российской нефти, но и от нефтепродуктов.
Наверное, столь быстрая смена потоков углеводородов, включая газ, причем, в таких огромных количествах, является рекордной. В середине марта Саудовская Аравия и ОАЭ, например, импортировали почти 500 тыс. тонн российского дизеля. Между тем, год назад, по данным Refinitiv, Kpler и Vortexa, они у России дизельное топливо практически не покупали.