Российский дизель бурным потоком устремился в Латинскую Америку

Вслед за великим перемещением потоков российской нефти с запада, Европы, на восток, Азию, состоялось такое же перемещение потоков российских нефтепродуктов, эмбарго на поставки которого Евросоюз ввел в действие два месяца назад, 5 февраля.

В связи с нефтепродуктами чаще всего говорят о самом распространенном и популярном - дизельном топливе. В отличие от российской нефти, 90% которой сейчас идет в Китай и Индию, география поставок дизеля значительно шире. Дизельное топливо из России идет не только в Азию, Африку и на Ближний Восток, но даже в Южную Америку. Причем, в Южную Америку, которая является относительно новым рынком сбыта, поставки сейчас растут особенно быстро. Так, в марте Россия экспортировала в Латинскую Америку, по данным Refinitiv Eikon, свыше 580 тысяч тонн дизеля. Три четверти (76%) или 440 тыс. тонн импортировала крупнейшая страна континента – Бразилия. Всего же поставки российского дизельного топлива в этот регион в первом квартале 2023 года составили 663 тыс. тонн. Для сравнения: за весь прошлый год Латинская Америка импортировала всего лишь 74 тыс. тонн дизеля из России.