Сбер хочет получить прибыль всей банковской системы

Сбербанк опубликовал сегодня очень сильные результаты по РСБУ по бухгалтерскому учету за март и первые три месяца года. Чистая прибыль банка в марте составила 125,3 млрд руб., а за три месяца — 350,2 млрд руб. Рентабельность капитала банка в первом квартале достигла огромных 24%.

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Таким образом, если Сбер сохранит в оставшуюся часть года текущую прибыльность, то в целом по итогам 2023 г. он должен заработать 1,4 трлн руб. чистой прибыли. Однако не исключено, что показатель будет выше этой отметки, поскольку часто прибыль последнего квартала года бывает выше среднегодового значения.

Ранее представители Банка России говорили, что оценивают совокупную прибыль всей банковской системы в текущем году в 1—1,5 трлн руб. То есть, получается, что либо прогнозы регулятора сильно занижены, либо львиная часть прибыли банков придется на Сбер, а большинство мелких и средних банков будут убыточными.

Что же касается последнего отчетного периода, то наблюдается рост всех показателей Сбера. Так, в марте был выдан максимальный за всю историю объем розничных кредитов — более 660 млрд рублей. Объем кредитов юридическим лицам вырос 1,6%, а с начала года — на 4%, до 19,5 трлн руб.; физическим лицам было выдано больше на 2,3 и 4,7%, соответственно — до 12,6 трлн руб.

Чистый процентный доход Сбера вырос за март на 32,9%, до 180,6 млрд руб., а за три месяца — на 22,4%, до 517,1 млрд. Чистый комиссионный доход увеличился в марте на 15,3%, до 59,7 млрд руб.

Операционные расходы выросли за 3 месяца 2023 на 16,4% г/г, до 171,5 млрд руб. Динамика операционных расходов в марте г/г обусловлена эффектом низкой базы прошлого года — в марте 2022 года запущена масштабная антикризисная программа оптимизации расходов. Отношение расходов к доходам составило 22,2% за 3 месяца 2023 года, что отражает высокую операционную эффективность Сбера, говорится в сообщении банка.

Таким образом, в 2023 г. Сбер может заработать 33 рубля дивиденда на акцию, что соответствует 15% потенциальной дивидендной доходности бумаги по текущим ценам, подсчитали аналитики «Газпромбанка Инвестиции». Это является серьезным основанием для пересмотра фундаментальных оценок стоимости акций Сбера.

По факту публикации отчетности акции банка сегодня слабо скорректировались, снизившись примерно на 0,1% к уровню закрытия торгов в понедельник, после чего залегли в боковик. В большинстве случаев, в последнее время после публикации месячной отчетности акции Сбера уходили в незначительную коррекцию, после чего возобновляли рост.

С точки зрения технического анализа, пока бумага торгуется на 1,5 рубля выше поддержки 220 рублей. Ближайшее сопротивление расположено на отметке 240 руб., а при его пробое цель роста сместится к 260 руб.