«Серый цвет лица, одышка и потухший взгляд»: медики определили, чем болен Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский находится не в лучшем физическом и психическом состоянии и серьёзно болен.

Об этом заявили российские медики, проанализировав последние видео главы киевского режима, на которых он выступает на фоне голых белых стен, передаёт сайт газеты «Московский комсомолец».

Так, по словам психолога, гештальт-терапевта Алексея Лысенко, у украинского лидера явные признаки сильного нервного истощения. Специалист при этом обратил внимание на серый цвет лица, одышку и потухший взгляд Зеленского.

«Состояние у него подавленное и похоже на состояние человека, который долго тянет непосильную ношу, – подчеркнул врач. – У него не получается, но он продолжает играть свою роль. Это состояние человека, загнанного в угол».

При этом Лысенко отметил, что если посмотреть, как Зеленский выглядел ещё недавно и как он выглядит сейчас, то можно заметить, что это фактически два разных человека.

«Видно, что он находится в постоянном стрессе, напряжении и тревоге. Ему не позавидуешь... Не исключено, что на нервную систему влияет его увлечение психотропными веществами — нужно, чтобы на него посмотрел профессиональный нарколог. Они лучше эти состояния считывают».

Между тем гештальт-терапевт обратил внимание на «изначально довольно крепкую нервную систему у Зеленского», а это значит, что до психиатра ему ещё далеко.

«Он – актёр, поэтому в нём сильно развит «нарциссический радикал». Это человек, который имеет огромное желание красоваться на сцене, чтобы все восхищались им и аплодировали, – подчеркнул Лысенко.

В свою очередь психолог-консультант одного из подмосковных реабилитационных центров, в котором, в том числе, проходят лечение люди, страдающие наркоманией, узрел в Зеленском пациента врачей-наркологов.

Работник центра не исключил, что президент Украины прямо сейчас проходит глубокую детоксикацию, которую проводят, чтобы у человека не возникало синдрома жесткой отмены и он не свалился в белую горячку.

«Видно, что у него угнетена дыхательная система (ему тяжело дышать), а двигательные рефлексы еще не восстановились полностью (он постоянно двигается из стороны в сторону). Такие последствия имеет прием успокоительных препаратов, которые притормаживают речь и влияют на движение тела», – резюмировал эксперт, пояснив, что курс детокса может поставить на ноги, но психику после длительного употребления психотропных веществ надо будет лечить ещё очень долго.

Как ранее писал «Эксперт», по мнению Юрия Бардаша – известного украинского продюсера, музыканта, основателя таких музыкальных коллективов как Quest Pistols, «Грибы» «Нервы», – Зеленский наркоман, которого медикаментозно поддерживают врачи, чтобы тот не умер.

Бардош рассказал, что сам факт, что Зеленский употребляет наркотики, не подлежит никакому сомнению – есть доказательства, среди которых в том числе и свидетельства участников «95-й квартала».

«Мне кажется, его поддерживают, чтобы он не умер. И поддерживают очень серьёзные медики. Он выглядит так, как если бы он висел четыре-пять дней без остановки», – резюмировал продюсер, предположив, что главу «незалежной» поддерживают не только сильными лекарственными препаратами, но и электрошоком.