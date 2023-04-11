СОБР «Ахмат» выстроил эшелонированную оборону под Кременной

Линия обороны российских войск под Кременной продолжает укрепляться. Об этом сообщает РИА Новости, приводя слова одного из бойцов отряда.

«У нас линия обороны укрепленная, минные заграждения. Поэтому украинские военные мелкими мобильными группами по 3-4 человека идут, разведка боем, прощупывают оборону и идут обратно. В крупные боестолкновения не ввязываются — боятся. Здесь и артиллерия стоит позади нас, скорректируем огонь, просто ударим по ним и все, на этом все наступление и заканчивается», — рассказал военный.

По словам бойца, на указанном направлении российские войска организовали несколько укрепленных линий обороны. «Стоим, обороняем Кременную, противник впереди от нас. Они не пройдут здесь в любом случае», — уверен собеседник агентства.

Бои на сватовством и кременском направлении в ЛНР идут с осени прошлого года. ВСУ безуспешно пытаются прорвать фронт российских войск на этом участке.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что российская армия освободила 95% территории республики.

Специальный отряд быстрого реагирования «Ахмат» (СОБР «Ахмат») представляет собой спецподразделение в составе войск национальной гвардии России (Росгвардии) с дислокацией в Чеченской Республике. Спецотряд назван в честь первого президента Чеченской Республики в составе России — Ахмата Кадырова.