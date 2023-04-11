ЦБ оценил профицит текущего счета платежного баланса в первом квартале

По предварительной оценке Банка России, профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе — марте составил $18,6 млрд, что в 3,7 раза ниже прошлогоднего уровня ($69,8 млрд). Профицит внешней торговли оценен в $29 млрд, что в 2,9 раза меньше, чем годом ранее ($83 млрд), сообщается на сайте Банка России.

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«Положительное сальдо финансового счета платежного баланса было сформировано примерно равным по объему ростом иностранных активов российской экономики и снижением обязательств перед нерезидентами», — говорится в комментарии ЦБ.

Профицит внешней торговли РФ по итогам первого квартала текущего года снизился почти в 2,9 раза по сравнению с показателем за аналогичный период 2022 года и составил $29 млрд. Объем экспорта регулятор оценил в $100,8 млрд, импорта — в $71,8 млрд.

«Динамика текущего счета платежного баланса определялась уменьшением сальдо торгового баланса в результате существенного снижения стоимостных объемов экспорта преимущественно за счет снижения цен при восстановлении объемов импорта товаров до прошлогодних значений», — отметили в ЦБ.

Отрицательное сальдо баланса первичных и вторичных доходов в январе-марте сократилось до -$5,5 млрд, что в 1,7 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года (-$9,6 млрд). В ЦБ объяснили это уменьшением суммы объявленных в отчетном периоде российскими компаниями дивидендов.

Отрицательное сальдо внешней торговли услугами в первом квартале составило -$4,9 млрд, что на 36% больше показателя первого квартала 2022 года (-$3,6 млрд).

