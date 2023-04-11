ЦБ предписал повышенное резервирование банкам, выдающим «нулевую» ипотеку

Центробанк внес изменения в свое положение о формировании кредитными организациями резервов, в соответствии с которыми банки с 30 мая будут обязаны формировать дополнительные резервы при выдаче ипотечных кредитов, полная стоимость которых существенно ниже рыночного уровня. Речь идет о ссудах, выданных после 15 марта 2023 года, сообщили в пресс-службе ЦБ.

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«В последнее время распространение получила так называемая "ипотека от застройщика" с экстремально низкими нерыночными ставками вплоть до 0,1%, которые достигаются за счет завышения цены приобретаемой квартиры на 20–30%. Эту разницу застройщик затем в виде комиссии платит банку для компенсации его выпадающих доходов. Такие программы несут риски для заемщиков, банков, а также искажают общую статистику, что в итоге мешает принятию взвешенных решений всеми участниками. Регулирование Банка России будет ограничивать распространение таких схем и способствовать снижению рисков», — говорится в комментарии ЦБ.

Регулятор пояснил, что под повышенное резервирование подпадают ипотечные кредиты, полная стоимость которых существенно ниже рыночного уровня. Рыночная процентная ставка определяется как значение доходности 10-летних ОФЗ, усредненное за три предшествующих дате выдачи календарных месяца, если же кредит выдается в рамках госпрограмм, то за вычетом размера возмещения. Резерв увеличивается на 30%, если полная стоимость кредита ниже рыночной процентной ставки более чем на 1/5, и на 50% — если ниже более чем на 1/2.

«Для обеспечения единообразного применения введенных мер с 7 апреля 2023 года на сайте Банка России в первый рабочий день месяца публикуется рыночная процентная ставка по состоянию на первое число отчетного месяца», — уточнили в ЦБ.

