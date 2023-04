Утечка с замыслом: почему в СМИ попали секретные данные Пентагона об Украине

Предметом внутреннего расследования Пентагона станут утечки в социальные сети секретной военной информации. Об этом сообщила пресс-секретарь военного ведомства США Сабрина Сингх. В блоги, а затем и в прессу, просочились, в частности, детали подготовки наступления ВСУ.

Одной из первых о характере утечек рассказала газета «Нью-Йорк Таймс». Издание обратило внимание, что Telegram, Twitter и другие ресурсы наводнены материалами, которые содержат информацию о планах США и НАТО по содействию Украине перед ее весенним наступлением.

Размышляя о том, как военные тайны могли попасть в сеть, издание не упустило возможности и на своих страницах озвучить часть секретной информации из блогосферы. Как отметила газета, в файлах Пентагона указывается, что в США проходят обучение украинские боевые группы численностью от 4-до 5 тысяч бойцов, шесть таких групп завершили подготовку 31 марта, еще у шести «выпускной» намечен на 30 апреля.

Следом за газетой, уже телеканал CNN сообщил, что из-за публикации секретных материалов командованию ВСУ пришлось даже изменить некоторые военные планы, поскольку в файлах Пентагона раскрывалось техническое оснащение украинских войск перед «контрнаступом». Якобы операцию планировалось проводить следующими силами: 253 танка, 381 единиц другой гусеничной техники, 480 бронетранспортеров, 147 артиллерийских установок и более 570 американских многоцелевых автомобилей.

Опровержений данной информации не последовало. Высокопоставленный источник The New York Times в спецслужбах назвал случившееся кошмаром для «Пяти глаз» — сообщества разведок США, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Канады. Имеющий отношение к одному из этих «глаз» старший офицер британской военной разведки в отставке Филипп Инграм в интервью газете The Telegraph заявил, что утечка «очень значительная» и говорит о «промахах на самых высоких уровнях в области секретной информации».

Не случайный случай

В России к утечкам отнеслись спокойно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметил, что Кремль и раньше знал о военной помощи Киеву странами Запада. «Это усложняет всю историю, но это не может повлиять на конечный исход спецоперации», - добавил Песков. А основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин завил, что без всяких утечек нам известно: ВСУ собрали группировку численностью более 200 тыс. человек, и наступление ВСУ может начаться уже через неделю.

О достоверности данных, попавших в сети и СМИ, и об их ценности, «Эксперт» расспросил военных аналитиков. Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко предполагает, что утечку имитировали для того, чтобы ввести в заблуждение военное руководство России.

«Наши военачальники должны опираться только на данные нашей собственной разведки, — сказал аналитик «Эксперту». — Если утечка произошла не случайно, то сделано это для того, чтобы обратить внимание России на ложные цели, даты и численность врага».

По его словам, сообщения о якобы сложностях с поставками на передовую боеприпасов для ВСУ, направлены на то, чтобы мы неправильно планировали ответные действия на случай украинского наступления.

«Когда я бывал в США, — сказал “Эксперту” генерал-полковник, доктор исторических наук Леонид Ивашов. — мне рассказывали, что в этой стране есть четыре крупнейших СМИ, которые не сделают и шагу без санкции государства, а в их числе называли “Нью-Йорк Таймс” и CNN, И если именно эти два издания первыми забили тревогу, да еще и начали цитировать содержание якобы секретных материалов, значит на “утечку” был государственный заказ. Вопрос лишь в том, какова его цель».

Со своей стороны, военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин полагает, что данные Пентагона, попавшие в сети, вполне могут быть достоверными или почти достоверными. А предположительную цель этой акции он представляет себе так.

«Эта утечка говорит о том, что США не просто финансирует военных Украины, но в курсе их планов, знает состав группировки, держит расходование средств под контролем, что важно знать американской общественности. С другой стороны, Вашингтон готовит себе благоприятную почву для оправданий на случай, если Украина не сможет вести долгую войну, а падет быстро, если наступление ВСУ завершится полным разгромом, — сказал “Эксперту" военный специалист. – Тогда, опираясь на эту утечку, можно будет сказать: США делали все, чтобы Украина победила. И готовили их на своей территории, многие десятки тысяч солдат обучили, и оружие им дарили. Но они оказались не орлами. Неспособными оказались. Мы так старались, но не в коня корм», — прогнозирует он.

После этого у администрации США появится большой ассортимент возможностей для дальнейших действий. В том числе, можно будет и благополучно прекратить поддержку Киева, заключает Виктор Литовкин.

«Готовящееся Пентагоном наступление ВСУ – это лишь одна из операций в рамках гибридной войны против России, — уверен генерал Ивашов. — Целью этой войны не является победа Украины. Победа националистического Киева всех бы напугала, да в нее никто и не верит. Цель в том, чтобы война затягивалась, Россия как можно дольше не могла победить и терпела издержки. А важным элементом всех операций гибридной войны являются так называемые утечки. США начали их инициировать еще в шестидесятые годы. Практически каждая утечка решает сразу несколько задач: и введение противника в заблуждение, и воздействие на органы и лица, принимающие решения, и воздействие на общественное мнение в разных странах. В данном случае – еще и воздействие на солдат украинской армии, чтобы солдаты ВСУ знали, что за ними стоит армада из тысяч боевых машин и сотен тысяч бойцов. Главное для США сейчас – поднимать боевой дух ВСУ, чтобы в ходе наступления избежать массовой сдачи в плен или братания на фронте», — комментирует ситуацию военный специалист.

Как видим, при наличии спектра мнений эксперты едины в том, что утечки являются преднамеренными. Если, чем бы они ни были вызваны, воспринять их буквально, получается следующая картина.

Следует отметить, что если говорить о наступлении ВСУ, то озвученного американцами вооружения достаточно для того, чтобы вести наступательную операцию на фронте шириной не более 10-12 км при условии своевременной поставки боеприпасов. Рассчитать это не сложно: требуется по 25 танков на километр, а число танков указано как 253 (в других источниках 293). Причем большинство «Леопардов», которые получили ВСУ от Европы, — это «Леопард-1», примерный аналог нашего Т-55. Танк семидесятилетней давности, у которого даже нет стабилизации ствола, и вести прицельный огонь на ходу он не может. Да если бы и мог, речь может идти лишь о локальных действиях с провальным финалом, когда наступающая группировка, например, угодит в окружение.