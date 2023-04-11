После подписания соглашения между Министерством здравоохранения Украины и Пентагоном «незалежную» начали превращать в живой полигон испытаний.

Об этом на заседании нижней палаты российского парламента сопредседатель комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, передаёт РИА Новости.

По словам депутата, в соглашении уже заложены абсолютно дискриминационные для граждан Украины условия – то есть, фактически, пошагово начинают превращать граждан и саму страну в живой полигон исследований и испытаний.

Она также напомнила, что в 2021 году президент Украины Владимир Зеленский отдал оставшиеся немногие следы военного суверенитета Украины Пентагону, заключив закрытые соглашения, в том числе, и в сфере военных биоразработок и внедрения уже биоразведки.

«К концу 2022 года на Украине планировалось полностью, полномасштабно развернуть электронную систему биоразведки в пользу Пентагона, разведывательного альянса "Пять глаз" и НАТО», – отметила Яровая.

Помимо этого, в «незалежной» планировалось скрыть эксперименты на людях, прежде всего, как утверждает она, этого были опыты над населением и военнослужащими.

«Есть документы, которые подтверждают о том, что как минимум 4 тыс. военнослужащих подвергались этим экспериментам», – резюмировала вице-спикер.

Как ранее писал «Эксперт», 7 апреля на специальном брифинге Минобороны РФ начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов назвал новые имена участников военно-биологических программ из числа граждан США и Украины. Лаборатории

В их числе руководитель неправительственной организации «Международный институт проблем ВИЧ и туберкулёза» в Киеве Элиот Джейкобс Перлман, который принимал непосредственное участие в создании лабораторной базы для реализации военно-биологических исследований на территории Украины.

