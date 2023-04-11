В Кремле сделали заявление о перспективах новой волны частичной мобилизации

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков на ежедневном брифинге с журналистами сделал заявление о перспективах новой волны частичной мобилизации.

По словам представителя Кремля, у российских властей на этот счет изменений позиции не было и нет, передаёт РИА Новости.

«Нет, по-прежнему не было, и нет, – подчеркнул он, отвечая на вопрос, были ли в Кремле какие-либо изменения позиции по поводу вопроса новой мобилизации. – Нет никакой второй волны».

Оценивая законопроект о едином реестре военнообязанных, Песков пояснил, что связан не с мобилизацией, а с воинским учётом. Говоря же о новом способе рассылки повесток, Песков отметил, что сейчас только ведется работа над законопроектом.

«Сейчас ведется работа в парламенте, ведется работа в Думе. Законопроект ведётся через Думу. И, разумеется, депутаты слышат вот это огромное количество вопросов, которые возникают. Например, электронная рассылка, как она будет, на базе чего. Там говорится про Госуслуги, но они не обязательны. Конечно, если у людей возникают вопросы, то обязанность и государственной машины, и наших народных избранников – прояснить эти вопросы, поэтому здесь нужно просто набраться терпения. Сейчас ведется на экспертном уровне работа, все это будет проясняться».

В целом же, заметил Песков, эта работа абсолютно необходима, так как нам необходимо усовершенствовать и модернизировать систему военного учёта.

«Об этом мы говорили уже после того, как столкнулись с проблемами на начальном этапе специальной военной операции. Цифровизация этой системы нужна, чтобы она стала понятной, быстрой, информативной и легкой для всех граждан», – считает руководитель президентской пресс-службы.

При этом Песков заявил, что в Кремле нет ощущения то, что такое оперативное обсуждение нового законопроекта на фоне спецоперации может вызвать панику и новую волну эмиграции.

«Нет, абсолютно, потому что это не связано с мобилизацией, это связано с воинским учётом, и это нужно понимать, и это нужно объяснять», – сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос одного из журналистов.

Напомним, согласно законопроекту о едином реестре военнообязанных, в России сохранится как старый способ вручения повесток в бумажном виде под роспись лично, так и добавятся два новых способа – электронные повестки через портал «Госуслуги», а также выдача повесток в многофункциональные центры.

При этом, по словам председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, электронная повестка через Госуслуги будет приравниваться к получению бумажной повестки. Для тех, кто уклоняется от военной службы будет ограничен выезд из РФ. Кроме того, уклонист не будет иметь право покупать и продавать недвижимость, открывать ИП и брать кредиты в банках.

