В России на настоящий момент нет планов мобилизации

Планов по новой волне мобилизации в России сейчас нет — такое заявление сделал председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Ее нет и не планируется», — приводит ТАСС ответ парламентария на заданный по теме вопрос.

Накануне на рассмотрение верхней палаты российского праламента внесли поправки, меняющие правила оповещения призывников. В частности, вводится новый способ рассылки повесток — заказным письмом или в электронном виде через портал «Госуслуги» либо в МФЦ. Сегодня Госдума должна рассмотреть этот документ, и как планируется, принять его, чтобы уже завтра, 12 апреля поправки в законодательство смогли одобрить в Совете Федерации.

Картаполов дополнительно сообщил, что новые правила получения повесток посредством электронного оповещения на портале «Госуслуги» коснутся не только срочников, но и всех военнообязанных.

«Здесь речь идет о всех военнообязанных — то есть, новые правила будут действовать для всех граждан, которые находятся в запасе», — сказал Картаполов, уточнив, что на уже мобилизованных эти правила не распространяются, поскольку они уже призваны в армию и проходят службу.

Накануне, комментируя внесенные поправки, парламентарий рассказал также и об ответственности, которую понесут те, кто уклоняется от призыва — не получает повестку или делает вид, что ее не получает. Такие граждане должны будут в течение двух недель во время следующего призыва добровольно явиться в военкомат. Если же они он этого не сделают, то сначала получат уведомление из военного комиссариата о том, что в отношении них могут вводиться ограничение на выезд и ряд других мер. В частности, уточнил Картаполов, если такой «уклонист» не явится в военкомат, то через 20 дней он может быть ограничен в праве управлять транспортным средством, заключать сделки с недвижимостью, регистрироваться индивидуальным предпринимателем, брать кредиты, займы и т. д. При этом, по словам парламентария, те, кто не смог явиться в военный комиссариат по объективным причинам, могут в течение пяти дней оспорить введение таких «репрессивных» мер через тот же портал «Госуслуг».

Напомним, частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября 2021 года. По заявлению российских властей, в результате мобилизационной волны в ряды Вооруженных Сил страны дополнительно призваны около 300 тысяч человек.