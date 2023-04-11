«Валютным качелям» обещают полет назад

До 563 млрд рублей по сравнению с 496 млрд рублей в феврале увеличили в марте продажу валюты на рынке системно значимые кредитные организации (СЗКО), сообщает «Интерфакс», со ссылкой на материалы Банка России.

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СЗКО служат основными агентами по реализации валютной выручки экспортеров. Они, наряду с биржевым рынком, стали источником для нетто-покупок валюты физическими лицами в марте на сумму 121,8 млрд рублей, в то время как в феврале покупки составили намного меньшие 72,6 млрд рублей.

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В рамках этого ЦБ отмечает рост покупки населением юаней — в отличие от предыдущих месяцев. Так, в марте граждане купили юани на 41,9 млрд рублей против покупок на 11,6 млрд рублей в феврале.

Покупки юаней физлицами в марте также осуществлялись преимущественно через крупнейшие банки (33,2 млрд рублей) и вместе с тем на бирже (8,7 млрд рублей).

Долларов и евро население в марте приобрело на общую сумму 79,9 млрд рублей — против 61 млрд рублей в феврале. Банк России уведомил также о том, что часть валюты физлица приобрели для дальнейшего её перевода на иностранные счета.

Регулятор отмечает, что физлица на валютном рынке придерживаются контрциклического поведения. «С ускорением ослабления рубля в начале апреля население пришло к продажам иностранной валюты за рубли», — говорится в материалах ЦБ.

Нетто-покупателями валюты на бирже в основном были банки, не относящиеся к СЗКО, приобретающие валюту для импортеров и иных клиентов для осуществления ими международных переводов. Объем покупок валюты этой категории участников в марте почти не изменился и составил 549 млрд рублей (в феврале 539 млрд рублей). ЦБ также обратил внимание на стабилизацию ситуации с долларовой валютной ликвидностью после ухудшения в конце февраля. Это, как отмечает регулятор, произошло на фоне возвращения провайдеров ликвидности на рынок.

История часто повторяется, и в очередной раз «умные деньги» воспользовались ситуацией с продажей валюты по очень выгодному курсу в марте и апреле текущего года, комментирует ситуацию финансовый аналитик маркетплейса «Финмир» Сергей Чеврычкин.

«За последние 10 лет мне запомнилось несколько случаев с резким обесценением рубля, когда физические лица проявляли сильный аппетит к покупкам иностранной валюты ближе к её пиковым значениям: так было в 2014, 2016, 2020, 2021 и 2022 году. Лично для меня это важный индикатор, когда физические лица начинают сильно интересоваться инструментом после сильного роста, обновления им исторического или локального максимума. Обычно в такие моменты первое, что приходит в голову, пора серьезно подумать на предмет частичного или полного закрытия имеющихся [валютных] позиций», — говорит он.

Девальвация российской валюты в текущем году образовалась за счет роста импорта, просадки экспорта, окончания налогового периода и напряженности в геополитике. Стоит отметить, что эксперт не разделяет мнения относительно искусственной составляющей в определении текущего курса рубля, объясняя это тем, что Минфин и ЦБ РФ имеют разные целевые ориентиры.

«Вместе с тем, не удивимся, если уже в апреле торговый баланс страны будет профицитным за счёт низкого курса рубля и высоких цен на российские энергоносители. В краткосрочной и среднесрочной перспективе ожидаем коррекцию по валютам. Обращаем внимание на то, что в последнее время неоднократно указывали на сохранение прогнозов по укреплению российской валюты», — подчеркивает Сергей Чеврычкин.

По его словам, ожидания подкрепляются фундаментальными и техническими причинами, несмотря на то что факт слома восходящего тренда по юаню, доллару и евро пока отсутствует. Технически юань, доллар и евро сильно перекуплены: в пользу этого свидетельствуют сигналы на продажу по индикатору RSI на недельных и дневных тайм-фреймах. Практика часто показывает, что такие сигналы предшествуют коррекции или смене тенденции. В 2023 году с умеренным оптимизмом эксперт смотрит на снижение юаня до 9,5 — 10,5 руб., доллара — до 67 — 73 руб. и евро — до 71 — 77 руб.

Эксперты любят поиронизировать над «физиками»

Паническая скупка активов на росте и такая же паническая продажа на снижении — типичное поведение розничных инвесторов, указывает, в свою очередь, ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин. Поэтому такое «контрциклическое поведение» населения в отношении операций с иностранной валютой — скорее правило, чем исключение, уверен он.



Покупка валюты, когда она уже значительно подорожала, обусловлена опасениями потери сбережений за счет обесценения рубля. Продажа валюты, когда она уже значительно подешевела, также обусловлена опасениями потери сбережений, но уже за счет обесценения иностранной валюты. Поэтому после стабилизации рубля или начала его укрепления, считает аналитик, объемы покупки иностранной валюты населением, вероятно, снизятся.



Кроме того, привлекательность валюты в глазах населения могла увеличиться из-за снижения доходности рублевых депозитов, продолжает Олег Сыроваткин. Увеличение покупки юаней физлицами, скорее всего, является следствием роста их информированности о китайской валюте. А тот факт, что долларов и евро купили в два раза больше, вероятно, обусловлено как привычкой, так и довольно низкой ликвидностью юаня за пределами Китая и России.



В феврале были опубликованы результаты опроса, проведенного СК «Росгосстрах Жизнь» и банком «Открытие», из которых выяснилось, что более половины респондентов планируют в этом году формировать сбережения. Вполне вероятно, предполагает Олег Сыроваткин, что значительная часть из них собирается делать это в иностранной валюте. Также есть вероятность того, что если Индекс Мосбиржи продолжит расти, то россияне переключатся с валюты на него и увеличат покупки акций, добавляет он.

Динамика притоков и оттоков в инвалюте происходит с определенным временным лагом, говорит эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Порой за уже поставленные за рубеж товары оплату приходится ждать несколько месяцев. Как раз ослабление рубля в марте и апреле отчасти было вызвано провалом показателей внешнеторговой активности начала года. А дальше потоки валюты в страну должны усилиться: нефть отскочила со дна марта на 20%, спред цен российской Urals и Brent способен дальше сокращаться, а расходы государства замедлятся.

Таким образом, считает Михаил Зельцер, предложение инвалюты на рынке до лета возрастёт, спрос скорректируется, а рубль укрепится: к концу первого полугодия не исключен возврат доллара ближе к 75.